Вкуснейшие рыбные котлеты словно из советской столовой: подойдет даже дешевая рыба

Posted 29 октября, 07:46
Published 29 октября, 07:46
Modified 29 октября, 07:48
Updated 29 октября, 07:48
Котлеты во времена СССР готовились из свежевыловленной рыбы, что, безусловно, влияло на вкус. Многие люди до сих пор с ностальгией вспоминают необычайно нежную консистенцию. Мясо рыбы, приготовленное по особому рецепту, буквально таяло во рту.
А все дело в том, что повара «колдовали» над этим блюдом с большой любовью, к тому же используя проверенные веками рецепты, которые передавались из поколения в поколение. А еще они добавляли самые простые, но при этом качественные и свежие специи, что также играло важную роль.
Предлагаем вашему вниманию тот самый советский рецепт, благодаря которому вы приготовите такие же котлеты дома. И сразу же приоткроем завесу тайны: в рыбный фарш советские повара добавляли вареные яйца, которые придавали блюду нежность и сочность.
Приготовьте следующие ингредиенты:
Рыбное филе и яйца нужно мелко порубить в тарелке. Мясорубку использовать необязательно: небольшие цельные кусочки рыбы в котлете сделают ее еще более вкусной. Отдельно смешайте сырое яйцо, муку, майонез и соль, затем все соедините в одной миске.
Рыбные котлеты необходимо формировать ложкой и выкладывать на разогретую сковороду. Обваливать в муке их не нужно — они и так не развалятся и не расползутся. Обжаривайте ваши котлетки с двух сторон до образования золотистой корочки. Котлеты получатся необычайно вкусными — как в детстве.
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Источник: kamchatkamedia.ru.