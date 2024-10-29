tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 октября, 07:46

Published 29 октября, 07:46

Modified 29 октября, 07:48

Updated 29 октября, 07:48

Вкуснейшие рыбные котлеты словно из советской столовой: подойдет даже дешевая рыба

Вкуснейшие рыбные котлеты словно из советской столовой: подойдет даже дешевая рыба

29 октября 2024, 07:46
Фото: Photo by Karolina Kołodziejczak on Unsplash.
Сюжет
Дом и сад
Когда-то в столовых времен СССР по четвергам готовили умопомрачительные рыбные котлеты, которые любили и взрослые, и дети. Сегодня в заведениях общепита таких уже не найти, однако секретный рецепт сохранился.

Котлеты во времена СССР готовились из свежевыловленной рыбы, что, безусловно, влияло на вкус. Многие люди до сих пор с ностальгией вспоминают необычайно нежную консистенцию. Мясо рыбы, приготовленное по особому рецепту, буквально таяло во рту.
А все дело в том, что повара «колдовали» над этим блюдом с большой любовью, к тому же используя проверенные веками рецепты, которые передавались из поколения в поколение. А еще они добавляли самые простые, но при этом качественные и свежие специи, что также играло важную роль.

Белорусские хозяйки жарят умопомрачительные драники: рецепт сохранился с древности
Узнать подробнее

Предлагаем вашему вниманию тот самый советский рецепт, благодаря которому вы приготовите такие же котлеты дома. И сразу же приоткроем завесу тайны: в рыбный фарш советские повара добавляли вареные яйца, которые придавали блюду нежность и сочность.

Приготовьте следующие ингредиенты:

  • филе рыбы (подойдет даже самая дешевая рыба) — 800 граммов;
  • вареные яйца — 3 штуки;
  • сырое яйцо — 1 штука;
  • мука — 4 столовые ложки;
  • майонез — 4 столовые ложки;
  • соль — половина чайной ложки;
  • зелень — по желанию.

Рыбное филе и яйца нужно мелко порубить в тарелке. Мясорубку использовать необязательно: небольшие цельные кусочки рыбы в котлете сделают ее еще более вкусной. Отдельно смешайте сырое яйцо, муку, майонез и соль, затем все соедините в одной миске.

Рыбные котлеты необходимо формировать ложкой и выкладывать на разогретую сковороду. Обваливать в муке их не нужно — они и так не развалятся и не расползутся. Обжаривайте ваши котлетки с двух сторон до образования золотистой корочки. Котлеты получатся необычайно вкусными — как в детстве.

Ранее эксперты поделились секретом приготовления хрустящей и очень вкусной квашеной капусты.

Источник: kamchatkamedia.ru.

Подала этот десерт с сухофруктами на дне рождения мужа: гости смели его за пару минут
Узнать подробнее
Читайте также:
Почему вместо хрустящей жареной картошки выходит пюре: эксперт назвала главные ошибкиЩи, которые согреют холодной осенью: секреты идеального блюда из свежей капустыОпытные хозяйки добавляют в яичницу-болтунью этот ингредиент: вкус умопомрачительный
#Дарья Бобровицкая#Россия#Еда#Столовая#Повар#Рыба#Яйца#Майонез#Рецепт#Дом и сад#КЦ#Рыбные котлеты#Советская кухня#Домашняя еда#Ностальгия#Ингредиенты#Фарш
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика