Вкуснейшие рыбные котлеты словно из советской столовой: подойдет даже дешевая рыба

Котлеты во времена СССР готовились из свежевыловленной рыбы, что, безусловно, влияло на вкус. Многие люди до сих пор с ностальгией вспоминают необычайно нежную консистенцию. Мясо рыбы, приготовленное по особому рецепту, буквально таяло во рту.

А все дело в том, что повара «колдовали» над этим блюдом с большой любовью, к тому же используя проверенные веками рецепты, которые передавались из поколения в поколение. А еще они добавляли самые простые, но при этом качественные и свежие специи, что также играло важную роль.