Водитель автобуса из Екатеринбурга рассказал о реальных зарплатах

Posted 29 октября, 12:30
Published 29 октября, 12:30
Modified 29 октября, 12:33
Updated 29 октября, 12:33
Журналисты из Ural Mash связались с одним водителем из «Гортранса». Он рассказал, что при норме часов в месяц зарабатывает 71 тысячу рублей. При работе без выходных — 101 тысячу рублей.
Мужчина отметил, что работать без выходных чревато последствиями.
Напомним, 29 октября мэрия сообщила об огромных зарплатах водителей в «Гортрансе» — 140 тысяч рублей зарабатывает водитель автобуса. Шоферы трамваев и троллейбусов в разы меньше — 80 тысяч рублей.
Ситуация с зарплатами водителей и в общем с общественным транспортом в Нижнем Тагиле также плачевная. Прочитать подробнее о работе автобусов можно в эксклюзивном материале TagilCity.ru.