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Posted 29 октября, 12:30

Published 29 октября, 12:30

Modified 29 октября, 12:33

Updated 29 октября, 12:33

Водитель автобуса из Екатеринбурга рассказал о реальных зарплатах

Водитель автобуса из Екатеринбурга рассказал о реальных зарплатах

29 октября 2024, 12:30
Фото: 1MI.
Мэрия Екатеринбурга утверждает о 140 тысячах рублей, водитель — о 70 тысячах рублей.

Журналисты из Ural Mash связались с одним водителем из «Гортранса». Он рассказал, что при норме часов в месяц зарабатывает 71 тысячу рублей. При работе без выходных — 101 тысячу рублей.

Мужчина отметил, что работать без выходных чревато последствиями.

Напомним, 29 октября мэрия сообщила об огромных зарплатах водителей в «Гортрансе» — 140 тысяч рублей зарабатывает водитель автобуса. Шоферы трамваев и троллейбусов в разы меньше — 80 тысяч рублей.

Ситуация с зарплатами водителей и в общем с общественным транспортом в Нижнем Тагиле также плачевная. Прочитать подробнее о работе автобусов можно в эксклюзивном материале TagilCity.ru.

В Екатеринбурге к 2027 году средняя зарплата вырастет до 130 тысяч рублей в месяц
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