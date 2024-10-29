Водителя и пассажира УАЗа раздавил БелАЗ на ЕВРАЗе в Качканаре

БелАЗ поднялся на перегрузочный пункт №1 Северного карьера, чтобы выгрузить горную массу. За карьерным самосвалом на площадку заехал УАЗ-Патриот, в салоне которого находились и. о. горного мастера и помощник машиниста экскаватора.