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Posted 29 октября, 07:02

Published 29 октября, 07:02

Modified 29 октября, 07:05

Updated 29 октября, 07:05

БелАЗ раздавил УАЗ с пассажирами

Водителя и пассажира УАЗа раздавил БелАЗ на ЕВРАЗе в Качканаре

29 октября 2024, 07:02
Фото: tagilcity.ru
БелАЗ раздавил УАЗ с пассажирами
На ЕВРАЗ КГОК вечером 28 октября произошло ЧП, в результате которого погибли два человека. Они оказались раздавлены БелАЗом.

О происшествии редакции TagilCity.ru рассказал собственный источник. Как стало известно, трагедия произошла в смене с 20:00 часов 28 октября до 8:00 часов 29 октября.

БелАЗ поднялся на перегрузочный пункт №1 Северного карьера, чтобы выгрузить горную массу. За карьерным самосвалом на площадку заехал УАЗ-Патриот, в салоне которого находились и. о. горного мастера и помощник машиниста экскаватора.

Около 23:46 часов при выполнении маневра БелАЗ наехал на УАЗ. Судя по фото, которые редакции предоставил собственный источник, водитель и пассажир УАЗа оказались раздавлены в автомобиле. Оба мертвы.

Они работали на карьере и поехали за ним, но не учли, что у БелАЗа мертвая зона — более 40 метров сзади, — пояснил редакции TagilCity.ru собеседник.

Редакция TagilCity.ru направит запрос в ЕВРАЗ по поводу произошедшего.

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