Водителя и пассажира УАЗа раздавил БелАЗ на ЕВРАЗе в Качканаре

Posted 29 октября, 07:02
Published 29 октября, 07:02
Modified 29 октября, 07:05
Updated 29 октября, 07:05
О происшествии редакции TagilCity.ru рассказал собственный источник. Как стало известно, трагедия произошла в смене с 20:00 часов 28 октября до 8:00 часов 29 октября.
БелАЗ поднялся на перегрузочный пункт №1 Северного карьера, чтобы выгрузить горную массу. За карьерным самосвалом на площадку заехал УАЗ-Патриот, в салоне которого находились и. о. горного мастера и помощник машиниста экскаватора.
Около 23:46 часов при выполнении маневра БелАЗ наехал на УАЗ. Судя по фото, которые редакции предоставил собственный источник, водитель и пассажир УАЗа оказались раздавлены в автомобиле. Оба мертвы.
Они работали на карьере и поехали за ним, но не учли, что у БелАЗа мертвая зона — более 40 метров сзади, — пояснил редакции TagilCity.ru собеседник.
Редакция TagilCity.ru направит запрос в ЕВРАЗ по поводу произошедшего.