Врач Малиновская назвала привычки, снижающие риск инсульта

«Это связано с тем, что диабетики чаще имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой. Помните, что оптимальный уровень глюкозы в крови должен варьироваться в пределах 3,3-5,5 ммоль на литр. Не забывайте и про нормализацию массы тела — лишний вес увеличивает риск развития многих заболеваний, и инсульт не является исключением. Даже снижение массы тела на 4-5 килограмм при большом избытке поможет в разы снизить риск столкновения с опасной патологией», — подчеркнула врач-реабилитолог.