Врачи Асбеста оживили человека после клинической смерти на глазах школьников

Posted 29 октября, 15:56
Published 29 октября, 15:56
Modified 29 октября, 15:58
Updated 29 октября, 15:58
61-летнему мужчине после реанимационных мероприятий после остановки сердца была проведена экстренная операция по восстановлению проходимости сосуда стентом, сообщает Минздрав Свердловской области
Во время операции старшеклассники стояли за прозрачной перегородкой и могли своими глазами увидеть, как работают врачи. Операция прошла успешно.
Сегодняшняя экскурсия в отделение рентгенохирургии окончательно убедила меня в правильности выбора профессии. Быстрая командная работа хирургов меня просто поразила, а мысль о том, что на моих глазах только что спасли жизнь человека, стала решающей для моего будущего, — поделился впечатлениями один из ребят.
Ранее свердловские врачи успешно удалили опухоль в кишечнике у пациента с онкологией.