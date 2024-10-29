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Posted 29 октября, 15:56

Published 29 октября, 15:56

Modified 29 октября, 15:58

Updated 29 октября, 15:58

В Асбесте врачи реанимировали человека с остановкой сердца на глазах школьников

Врачи Асбеста оживили человека после клинической смерти на глазах школьников

29 октября 2024, 15:56
Фото: Минздрав Свердловской области.

В Асбесте врачи реанимировали человека с остановкой сердца на глазах школьников

Ученики одной из школ Асбеста пришли в городскую больницу в рамках профориентационных мероприятий. В это время у одного из пациентов остановилось сердце.

61-летнему мужчине после реанимационных мероприятий после остановки сердца была проведена экстренная операция по восстановлению проходимости сосуда стентом, сообщает Минздрав Свердловской области

Во время операции старшеклассники стояли за прозрачной перегородкой и могли своими глазами увидеть, как работают врачи. Операция прошла успешно.

Фото: Минздрав Свердловской области
Сегодняшняя экскурсия в отделение рентгенохирургии окончательно убедила меня в правильности выбора профессии. Быстрая командная работа хирургов меня просто поразила, а мысль о том, что на моих глазах только что спасли жизнь человека, стала решающей для моего будущего, — поделился впечатлениями один из ребят.

Ранее свердловские врачи успешно удалили опухоль в кишечнике у пациента с онкологией.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Асбест#Школьники#Врачи#Здравоохранение#Сердце#Операция#Реанимация#Министерство здравоохранения#Екатеринбург
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