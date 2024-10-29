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Posted 29 октября, 10:37

Published 29 октября, 10:37

Modified 29 октября, 10:39

Updated 29 октября, 10:39

Эксперт по домоводству Жукова рассказала, как легко отстирать кухонные полотенца

Замачивать не нужно: потрясающий лайфхак для стирки кухонных полотенец с пятнами

29 октября 2024, 10:37
Фото: Photo by Fadya Azhary on Unsplash.

Эксперт по домоводству Жукова рассказала, как легко отстирать кухонные полотенца

Сюжет
Дом и сад
Кухонные полотенца принимают на себя главный удар жира и копоти. После стирки на них появляются некрасивые желтые пятна, а сами полотенца тускнеют и сереют. Как же вернуть им первоначальную белизну и чистоту?

Одна из причин появления желтых пятен на полотенцах — это неправильный уход. Если вы стираете полотенца в холодной или теплой воде, то жир не растворяется, а глубоко впитывается в волокна. Также трудно выводятся старые пятна. И третий фактор, который не позволяет вам привести полотенца в порядок, это неэффективные моющие средства.

Эксперт по домоводству, автор тематического канала на платформе YouTube Марина Жукова поделилась эффективными лайфхаками и рассказала, что и как нужно делать с кухонными полотенцами, чтобы они снова засияли.

Пропахшие жиром кухонные полотенца стираю только так и наслаждаюсь запахом свежести
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Обычные стиральные порошки эксперт предлагает отложить в сторону и приготовить вместо них обычное хозяйственное мыло и таблетки для посудомоечной машины.

В барабан стиральной машины отправляем все наши грязные полотенца. Кладем прямо в барабан 2 посудомоечные таблетки. Они отлично справятся с жиром и другими загрязнениями. Чтобы усилить эффект, добавляем 2-3 столовых ложки натертого хозяйственного мыла, — рекомендует Марина Жукова.

По ее словам, хозяйственное мыло создаст в барабане достаточное количество пены, благодаря которой отойдут даже самые стойкие желтые пятна. Сама блогер при стирке в машине использует режим «синтетика+хлопок», однако вы можете выбрать другую подходящую программу. Главное, чтобы температура при стирке была не менее 60 градусов — если она будет ниже, то хозяйственное мыло и таблетки не проявят всех своих свойств. Обороты для отжима Марина Жукова также рекомендует выставлять высокие — 1200. Далее просто запускайте машинку и занимайтесь своими делами.

После стирки вы увидите, что даже самые сложные пятна исчезли без следа. Полотенца стали белоснежными и свежими, как новые, — уверяет эксперт.

Плюс этого метода в том, что ничего не нужно ни замачивать, ни застирывать. Всю работу за вас делает машинка и правильно подобранные средства для стирки.

Ранее эксперты рассказали, как избавиться от стойкого запаха табака в квартире.

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