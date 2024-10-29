Замачивать не нужно: потрясающий лайфхак для стирки кухонных полотенец с пятнами

По ее словам, хозяйственное мыло создаст в барабане достаточное количество пены, благодаря которой отойдут даже самые стойкие желтые пятна. Сама блогер при стирке в машине использует режим «синтетика+хлопок», однако вы можете выбрать другую подходящую программу. Главное, чтобы температура при стирке была не менее 60 градусов — если она будет ниже, то хозяйственное мыло и таблетки не проявят всех своих свойств. Обороты для отжима Марина Жукова также рекомендует выставлять высокие — 1200. Далее просто запускайте машинку и занимайтесь своими делами.