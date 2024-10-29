Житель Пермского края похитил у пенсионеров более 1,4 млн рублей

Злоумышленники звонили потерпевшим под видом их родственников или сотрудников полиции и говорили, что близкие пенсионеров стали виновниками ДТП. Далее мошенники сообщали, что для того, чтобы замять дело, надо якобы передать деньги, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.