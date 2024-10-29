Житель Пермского края похитил у пенсионеров более 1,4 млн рублей

Posted 29 октября, 11:47
Published 29 октября, 11:47
Modified 29 октября, 11:49
Updated 29 октября, 11:49
Злоумышленники звонили потерпевшим под видом их родственников или сотрудников полиции и говорили, что близкие пенсионеров стали виновниками ДТП. Далее мошенники сообщали, что для того, чтобы замять дело, надо якобы передать деньги, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Молодой человек выполнял в группировке роль курьера. 10 процентов от полученной суммы он оставлял себе, а остальное отправлял сообщникам. Вскоре его задержали. Суд Екатеринбурга приговорил обвиняемого к пяти годам ИК общего режима.
Напомним, мошенник в Екатеринбурге украл у людей более 20 миллионов рублей. В отношении него возбуждено дело.