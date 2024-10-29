tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 октября, 06:14

Published 29 октября, 06:14

Modified 29 октября, 06:16

Updated 29 октября, 06:16

Жители улицы Вагоностроителей в Нижнем Тагиле останутся без света из-за ремонта

Жители улицы Вагоностроителей в Нижнем Тагиле останутся без света из-за ремонта

29 октября 2024, 06:14
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле на Вагонке пройдет отключение электроэнергии из-за проводящихся работ. Электричество будет отключено 5 ноября 2024 года.

Отключение электроэнергии ожидается на улице Вагоностроителей, 10 из-за реконструкционных работ. Света не будет на протяжении двух часов: с 14:00 до 16:00, рассказали в РДП Дзержинских районных электросетей.

Напомним, 16 октября 2024 года в Нижнем Тагиле в течение нескольких часов был обесточен светофор на перекрестке в районе Гальянки. Объект находился в отключенном состоянии в связи с плановым отключением электроснабжения.

В Нижнем Тагиле на трех перекрестках не работают светофоры
Узнать подробнее
Читайте также:
На улице Пархоменко в Нижнем Тагиле завершился ремонтПомощь раненому бойцу, грязная вода на Тагилстрое, арест счетов УК и дорогое маслоВ пригороде Екатеринбурга отключат свет. Карта
#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Вагонка#Улица#Электричество#Ремонт#Ремонтные работы#Екатеринбург#Отключение электроэнергии
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика