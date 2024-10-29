Жители улицы Вагоностроителей в Нижнем Тагиле останутся без света из-за ремонта

Posted 29 октября, 06:14
Published 29 октября, 06:14
Modified 29 октября, 06:16
Updated 29 октября, 06:16
Отключение электроэнергии ожидается на улице Вагоностроителей, 10 из-за реконструкционных работ. Света не будет на протяжении двух часов: с 14:00 до 16:00, рассказали в РДП Дзержинских районных электросетей.
Напомним, 16 октября 2024 года в Нижнем Тагиле в течение нескольких часов был обесточен светофор на перекрестке в районе Гальянки. Объект находился в отключенном состоянии в связи с плановым отключением электроснабжения.