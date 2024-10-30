tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 октября, 05:31

Published 30 октября, 05:31

Modified 30 октября, 05:33

Updated 30 октября, 05:33

Автоинспекторы в Свердловской области перешли на зимний режим работы

Автоинспекторы в Свердловской области перешли на зимний режим работы

30 октября 2024, 05:31
Фото: ГАИ по Свердловской области.
Сотрудники автоинспекции в Свердловской области перешли на зимний режим работы. В регионе прошли смотры готовности сотрудников и транспорта к работе в зимний сезон.

Руководство областного ГАИ проверило наличие и состояние зимней служебной формы, техническое состояние служебных машин, наличие удостоверений, жезла и свистка, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

По словам начальника областной автоинспекции Алексея Спиридонова, инспекторы полностью готов к работе в зимний сезон.

Напомним, в Свердловской области также было установлено расписание вывоза мусора на зимний период.

Свердловская Госавтоинспекция призвала автомобилистов поменять резину на зимнюю
Узнать подробнее
Читайте также:
Нетрезвый бесправник и бунтарь: кто сидит в изоляторе временного содержания в ТагилеВ 97% школ Свердловской области нашли различные нарушения в работе столовыхС ноября в России вырастут цены на ноутбуки и кондиционеры
#Елизавета Зиборова#Общество#Проверка#Свердловская область#ГАИ#Техника#Руководство#Сотрудники#Екатеринбург#Готовность#Режим работы#Автоинспекторы#Автоинспекция
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика