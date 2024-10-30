Автоинспекторы в Свердловской области перешли на зимний режим работы

Posted 30 октября, 05:31
Published 30 октября, 05:31
Modified 30 октября, 05:33
Updated 30 октября, 05:33
Руководство областного ГАИ проверило наличие и состояние зимней служебной формы, техническое состояние служебных машин, наличие удостоверений, жезла и свистка, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.
По словам начальника областной автоинспекции Алексея Спиридонова, инспекторы полностью готов к работе в зимний сезон.
Напомним, в Свердловской области также было установлено расписание вывоза мусора на зимний период.