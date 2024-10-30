Девочке зажало ногу в дверях автобуса в Нижнем Тагиле

Posted 30 октября, 05:17
Published 30 октября, 05:17
Modified 30 октября, 05:19
Updated 30 октября, 05:19
Случай произошел на остановке около магазина «Натали» на проспекте Мира. Пришедший автобус был переполнен. Когда дверь стала закрываться, к автобусу подбежали девочка лет 8-10 и ее мама, сообщили TagilCity.ru очевидцы.
Девочка ставит ногу и дверь закрывается, при этом зажав ногу девочки. Автобус начал движение, проехал метра два и остановился. Кто не прав в данной ситуации? Лично я считаю, что не права мама девочки, так как не уследила, — рассказал один из пассажиров.
Напомним, в Екатеринбурге водитель автобуса №83 на середине маршрута завершил поездку и высадил пассажиров. Он объяснил свое поведение тем, что у него закончился рабочий день.