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Posted 30 октября, 05:17

Published 30 октября, 05:17

Modified 30 октября, 05:19

Updated 30 октября, 05:19

Девочке зажало ногу в дверях автобуса в Нижнем Тагиле

Девочке зажало ногу в дверях автобуса в Нижнем Тагиле

30 октября 2024, 05:17
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле девочке зажало ногу в дверях автобуса №36. Инцидент произошел в районе Красного Камня утром 30 октября 2024 года.

Случай произошел на остановке около магазина «Натали» на проспекте Мира. Пришедший автобус был переполнен. Когда дверь стала закрываться, к автобусу подбежали девочка лет 8-10 и ее мама, сообщили TagilCity.ru очевидцы.

Девочка ставит ногу и дверь закрывается, при этом зажав ногу девочки. Автобус начал движение, проехал метра два и остановился. Кто не прав в данной ситуации? Лично я считаю, что не права мама девочки, так как не уследила, — рассказал один из пассажиров.

Напомним, в Екатеринбурге водитель автобуса №83 на середине маршрута завершил поездку и высадил пассажиров. Он объяснил свое поведение тем, что у него закончился рабочий день.

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