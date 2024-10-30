Екатеринбургские врачи удалили у пациентки миому матки весом 8,8 кг

Posted 30 октября, 11:47
Published 30 октября, 11:47
Modified 30 октября, 11:49
Updated 30 октября, 11:49
Свердловские хирурги провели сложную операцию, в ходе которой удалили у 56-летней женщины огромных размеров опухоль.
Доброкачественное новообразование почти никак не проявляло себя за исключением роста живота по мере увеличения массы опухоли. Когда она достигла уже почти 9 килограммов, женщина поняла, что с ней что то не так.
Обнаружив опухоль, врачи сделали ей экстренную операцию. Пациентка успешно перенесла ее и выписалась через 5 дней домой.
Завотделением гинекологии Эльвира Шакирьянова поделилась, что за много лет работы впервые столкнулась с таким случаем. Операция была очень сложной, но врачи смогли ее успешно провести и спасти жизнь пациентке, рассказали в Минздраве.
Ранее свердловские врачи удалили пациенту опухоль в толстой кишке без больших разрезов.