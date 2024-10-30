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Posted 30 октября, 11:47

Published 30 октября, 11:47

Modified 30 октября, 11:49

Updated 30 октября, 11:49

Екатеринбургские врачи удалили у пациентки миому матки весом 8,8 кг

Екатеринбургские врачи удалили у пациентки миому матки весом 8,8 кг

30 октября 2024, 11:47
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге врачи ГКБ №14 удалили у пациентки миому матки весом 8,8 кг.

Свердловские хирурги провели сложную операцию, в ходе которой удалили у 56-летней женщины огромных размеров опухоль.

Доброкачественное новообразование почти никак не проявляло себя за исключением роста живота по мере увеличения массы опухоли. Когда она достигла уже почти 9 килограммов, женщина поняла, что с ней что то не так.

Обнаружив опухоль, врачи сделали ей экстренную операцию. Пациентка успешно перенесла ее и выписалась через 5 дней домой.

Завотделением гинекологии Эльвира Шакирьянова поделилась, что за много лет работы впервые столкнулась с таким случаем. Операция была очень сложной, но врачи смогли ее успешно провести и спасти жизнь пациентке, рассказали в Минздраве.

Ранее свердловские врачи удалили пациенту опухоль в толстой кишке без больших разрезов.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Здоровье#Опухоль#Екатеринбург#Инцидент
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