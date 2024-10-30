Екатеринбуржца задержали за порнографические ролики с 14-летним подростком

Posted 30 октября, 15:27
Published 30 октября, 15:27
Modified 30 октября, 15:29
Updated 30 октября, 15:29
Мужчине грозит до 10 лет колонии, пишет Ura.ru со ссылкой на информацию правоохранителей.
Известно, что материалы для изготовления порнографических роликов он получал от 14-летней жительницы Ирбитского района. Фигурант находится под подпиской о невыезде. В СУ СК региона инцидент пока не комментируют.
Ранее 29-летний житель Краснодарского края угрозами вынудил снять 14-летнюю школьницу из Екатеринбурга интимные видео.