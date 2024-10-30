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Posted 30 октября, 15:27

Published 30 октября, 15:27

Modified 30 октября, 15:29

Updated 30 октября, 15:29

В Екатеринбурге задержан мужчина за изготовление порно с 14-летней девочкой

Екатеринбуржца задержали за порнографические ролики с 14-летним подростком

30 октября 2024, 15:27
Фото: Изображение Midjourney.

В Екатеринбурге задержан мужчина за изготовление порно с 14-летней девочкой

40-летний житель Екатеринбурга делал порнографические ролики с участием 14-летней девочки. После задержания выяснилось, что он уже был судим за «любовь» к несовершеннолетним.

Мужчине грозит до 10 лет колонии, пишет Ura.ru со ссылкой на информацию правоохранителей.

Известно, что материалы для изготовления порнографических роликов он получал от 14-летней жительницы Ирбитского района. Фигурант находится под подпиской о невыезде. В СУ СК региона инцидент пока не комментируют.

Ранее 29-летний житель Краснодарского края угрозами вынудил снять 14-летнюю школьницу из Екатеринбурга интимные видео.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Уголовное дело#Несовершеннолетняя#18+#Екатеринбург#Порнография#Подписка о невыезде
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