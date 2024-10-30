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Posted 30 октября, 07:10

Published 30 октября, 07:10

Modified 30 октября, 07:12

Updated 30 октября, 07:12

Экс-заключенная из Красноуфимска принимает участие в музыкальном конкурсе

Экс-заключенная из Красноуфимска принимает участие в музыкальном конкурсе

30 октября 2024, 07:10
Фото: 1MI.
Бывшая заключенная из Красноуфимска решила поучаствовать в музыкальном конкурсе. 38-летняя Елена снялась в шоу «Царица».

Женщина попала в места лишения свободы из-за самообороны. Она пыталась защититься от нападения нетрезвого мужа и ударила его ножом. Дочери женщины на тот момент было пять лет.

Елена во время заключения стала заниматься музыкой. Она сочинила песню, которая понравилась заключенным и работникам. В 2012 году женщина участвовала в конкурсе «Калина Красная». Она представила песню, посвященную дочери. Благодаря этому Елена освободилась по УДО, пишет «КП-Екатеринбург».

По ее словам, заниматься творчеством ей нравится.

— Творчество очень много мне дает. Внутри, в душе, становится чисто радостно, ты не отвлекаешься на что-то, что тебе совсем не нужно. Ты живешь совсем другой жизнью, — говорила Елена.

Выпуск шоу будет показан 1 ноября. Оценивать таланты Елены будут Лариса Долина, Наташа Королева, Алсу и другие звезды.

Напомним, ранее жительница Нижнего Тагила выиграла в игре «Что? Где? Когда?», задав знатокам вопрос, на который они не смогли дать правильного ответа.

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