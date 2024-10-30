ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле получил предостережения от Роспотребнадзора и Росгидромета

Согласно материалам одной из проверок, ведомство изучило работу нескольких промышленных площадок ЕВРАЗ НТМК. По результатам контрольного мероприятия специалистам стало ясно, что ЕВРАЗ НТМК осуществляет выбросы веществ-загрязнителей в атмосферный воздух с превышением. Так, согласно информации РПН, в 2023 году валовый выброс ЕВРАЗ НТМК составил 62,5 тонны. При этом установленный норматив составляет 59 тысяч тонн в год. Получается, что предприятие превысило норму на 3,5 тысячи тонн.