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Posted 30 октября, 06:57

Published 30 октября, 06:57

Modified 30 октября, 06:59

Updated 30 октября, 06:59

ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле получил предостережения от Роспотребнадзора и Росгидромета

ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле получил предостережения от Роспотребнадзора и Росгидромета

30 октября 2024, 06:57
Фото: tagilcity.ru.
Сюжет
Выбросы
В начале октября 2024 года Росприроднадзор объявил очередное предостережение главному загрязнителю Нижнего Тагила — предприятию ЕВРАЗ НТМК. Завод загрязнял воздух, воду, а также передавал недостоверную информацию о фактических объемах выбросов. Материалы проверок изучил TagilCity.ru.

Согласно материалам одной из проверок, ведомство изучило работу нескольких промышленных площадок ЕВРАЗ НТМК. По результатам контрольного мероприятия специалистам стало ясно, что ЕВРАЗ НТМК осуществляет выбросы веществ-загрязнителей в атмосферный воздух с превышением. Так, согласно информации РПН, в 2023 году валовый выброс ЕВРАЗ НТМК составил 62,5 тонны. При этом установленный норматив составляет 59 тысяч тонн в год. Получается, что предприятие превысило норму на 3,5 тысячи тонн.

Кроме того, досталось и водному объекту — сброшенные сточные воды также имеют превышения по установленным нормативам. Речь идет, предположительно, о реках Малой Кушве и Вязовке, о загрязнении которых известно уже давно.

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Помимо этого, сотрудники РПН нашли нарушения в деятельности предприятия при образовании отходов.

АО «ЕВРАЗ НТМК» осуществляет производственную деятельность с превышением утвержденных нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, — говорится в результатах проверки.

Ведомство требует, чтобы предприятие Нижнего Тагила приняло меры по актуализации сведений из реестра объектов негативного воздействия. А также настоятельно просит не делать выбросы с нарушением условий специального разрешения, не загрязнять реки и не превышать лимиты и нормативы образования отходов.

Помимо проверки Роспотребнадзора, ЕВРАЗ НТМК также не прошел проверку Росгидромета. В ведомстве сообщили, что в 2023 году нижнетагильский завод не передал данные по уровню химического загрязнения водных объектов, как этого требует Минприроды.

Отдельно также сообщается, что ЕВРАЗ НТМК не исполнил обязательство по постановке на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Речь идет о работе в рамках лицензии на деятельность по образованию отходов I–IV классов опасности.

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