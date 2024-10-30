Год Семьи. Два поколения Фрей: от родителей до детей

Posted 30 октября, 07:47
Published 30 октября, 07:47
Modified 30 октября, 07:49
Updated 30 октября, 07:49
В этот день вспомнят, в частности, сосланных в начале 30-х годов «раскулаченных» крестьян, российских немцев, оказавшихся в трудармии, в «Тагиллаге» Нижнего Тагила, в годы Великой Отечественной войны.
Фрей в переводе с немецкого языка — «свободный», «независимый». Это в полной мере относится к Феофилу Феофиловичу Фрею, который не прогнулся, не сломался в годы сталинских репрессий, сохранил при этом внутреннюю свободу и независимость.
Отцу многое пришлось испытать в жизни, — вспоминает его дочь Любовь Фрей. — На Украине, в Днепропетровской области, где он вырос, в 1936 году арестовали и расстреляли его отца. Пропал без вести, фактически погиб, его старший брат Бруно. Обоих посмертно реабилитировали в начале 60-х годов.
Понятно, что ещё до начала Великой Отечественной войны у Феофила Фрея была отнюдь не сладкая жизнь. С началом войны, с репрессиями в отношении российских немцев, стало жить ещё тяжелее. Сначала Феофил оказался в Казахстане, а в начале 1942 года, с эшелоном российских немцев, прибыл в Нижний Тагил.
Трудармеец Фрей сначала работал на кирпичном заводе. Труд тяжёлый, условия адские. У печи для обжига кирпичей жарко, но она и выручала: ночью, когда она остывала, в ней можно было поспать.
Смертность от таких условий, голода и болезней была высокой. Выживали, кто как мог. Феофилу, который был парнем умным, начитанным, помогли знания в электротехнике. Он стал со временем электриком: не так тяжело, конечно, как на обжиге кирпичей! Потом была работа на ДОЗе, жизнь в бараке спецпосёлка на Первой площадке, где познакомился с Марией Петровной Семенча, ставшей его женой.
Маму с родителями сослали, как «раскулаченных» крестьян, из Полтавской области Украины ещё в начале 30-х годов, — рассказывает Любовь Фрей. — Двое репрессированных создали семью, сначала теснились с родными в комнатке барака, а в начале 50-х годов, с послаблениями в режиме содержания, построили свой дом на Красном Камне.
Феофил Фрей окончил школу рабочей молодёжи, затем УПИ в Нижнем Тагиле, работал на различных предприятиях, мастером в ПТУ№70, учителем труда в школе №60 и школе-интернате, откуда и вышел на пенсию. Его жена, Мария Семенча, окончила курсы бухгалтеров, много лет проработала завхозом детского сада №103 завода металлоконструкций. Деятельных супругов уважали на работе, но главным в жизни всё же были четверо детей, которые оправдали надежды родителей, выросли достойными людьми, получили высшее образование. Так, Бруно и Татьяна стали предпринимателями, Любовь — бухгалтером, Евгений — спортсменом, известным тренером-преподавателем, руководителем нескольких спортивных учреждений.
— Чем запомнились родители, как они воспитывали детей?
— Воспитывали собственным примером, отношением к жизни, — рассказывает Любовь Фрей. Мы, дети, переняли от родителей ответственное отношение к любому делу, здоровый образ жизни. Вспоминаю, как мама и папа с удовольствием бегали на лыжах, как отец позднее увлёкся йогой, закаливанием. В последние годы у него были проблемы с ногами, но он оставался бойцом. Через «не могу» преодолевал боль. А ещё по его инициативе я перешла в старших классах в школу №32, углублённо изучала немецкий язык.
Подчеркну, отец знал язык, немецкую культуру, но в душе всегда оставался россиянином. И в тяжёлые девяностые годы, когда была волна эмиграции в Германию, остался с семьёй на Родине, в России. И в знак уважению к отцу, к своему роду, я осталась, выйдя замуж, Фрей, хотя фамилия моего покойного мужа Сергея Николаевича Афанасьева вполне благозвучна, известна в спортивных кругах: он был тренером и директором СДЮШОР «Аист».
— Не менее известен в спортивных кругах ваш покойный брат Евгений и его супруга Наталья Фрей.
— Да, родители с детства пристрастили Евгения к спорту. Занимался он спелеологией, спортивным ориентированием. Это стало его призванием, профессией, смыслом жизни, хотя он окончил индустриально-педагогический факультет института. Работал он в нескольких спортивных учреждениях, но пика в Нижнем Тагиле, считаю, достиг, возглавляя специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва «Аист».
При его непосредственном участии был разработан проект реконструкции комплекса трамплинов на горе Долгой. Затем была работа на трамплинном комплексе в Чайковском, в спортшколе Сысерти. А ещё он был тренером своей жены Натальи Фрей — мастера спорта международного класса по спортивному ориентированию на лыжах, участнице чемпионатов мира по зимнему спортивному ориентированию 1996, 1998 годов.
Многое ещё мог бы сделать Евгений Фрей, но он скончался после тяжёлой болезни. В посмертном некрологе подчёркнуты не только эти заслуги: параллельно с основной работой он осуществлял тренерско-преподавательскую и общественную деятельность в должности председателя федерации спортивного ориентирования Нижнего Тагила, затем — в должности заместителя председателя ФСО Горнозаводского управленческого округа. Как тренер-преподаватель высшей категории Е. Ф. Фрей подготовил двух мастеров спорта международного класса, пять мастеров спорта России, активно работал в составе тренерского штаба сборной команды России по лыжному ориентированию, возглавлял аналитическую группу.
В спортшколе Сысерти в память о брате установлена мемориальная плита, — добавила Любовь Фрей. — Его памяти посвящаются соревнования по спортивному ориентированию, которые спонсирует его сын, предприниматель Анатолий, также, кстати, занимавшийся спортивным ориентированием. Вдова Наталья Фрей возглавляет спортшколу в Екатеринбурге.
Да, семья Фрей, выстоявшая в годы политических репрессий, оставила свой яркий след в истории Нижнего Тагила и Свердловской области.