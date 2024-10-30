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Posted 30 октября, 07:47

Published 30 октября, 07:47

Modified 30 октября, 07:49

Updated 30 октября, 07:49

Год Семьи. Два поколения Фрей: от родителей до детей

Год Семьи. Два поколения Фрей: от родителей до детей

30 октября 2024, 07:47
Фото: tagilcity.ru.
30 октября — День памяти жертв политических репрессий. В этот день помянут невинно репрессированных во многих семьях Нижнего Тагила. Среди них семья Фрей, оставившая свой след в истории Нижнего Тагила и Свердловской области.

В этот день вспомнят, в частности, сосланных в начале 30-х годов «раскулаченных» крестьян, российских немцев, оказавшихся в трудармии, в «Тагиллаге» Нижнего Тагила, в годы Великой Отечественной войны.

Фрей в переводе с немецкого языка — «свободный», «независимый». Это в полной мере относится к Феофилу Феофиловичу Фрею, который не прогнулся, не сломался в годы сталинских репрессий, сохранил при этом внутреннюю свободу и независимость.

Отцу многое пришлось испытать в жизни, — вспоминает его дочь Любовь Фрей. — На Украине, в Днепропетровской области, где он вырос, в 1936 году арестовали и расстреляли его отца. Пропал без вести, фактически погиб, его старший брат Бруно. Обоих посмертно реабилитировали в начале 60-х годов.
Феофил Фрей и Мария Семенча в молодостиФеофил Фрей и Мария Семенча в молодости
Феофил Фрей и Мария Семенча в молодости. Фото: tagilcity.ru

Понятно, что ещё до начала Великой Отечественной войны у Феофила Фрея была отнюдь не сладкая жизнь. С началом войны, с репрессиями в отношении российских немцев, стало жить ещё тяжелее. Сначала Феофил оказался в Казахстане, а в начале 1942 года, с эшелоном российских немцев, прибыл в Нижний Тагил.

Трудармеец Фрей сначала работал на кирпичном заводе. Труд тяжёлый, условия адские. У печи для обжига кирпичей жарко, но она и выручала: ночью, когда она остывала, в ней можно было поспать.

Феофил Фрей и Мария Семенча с детьмиФеофил Фрей и Мария Семенча с детьми
Феофил Фрей и Мария Семенча с детьми. Фото: tagilcity.ru

Смертность от таких условий, голода и болезней была высокой. Выживали, кто как мог. Феофилу, который был парнем умным, начитанным, помогли знания в электротехнике. Он стал со временем электриком: не так тяжело, конечно, как на обжиге кирпичей! Потом была работа на ДОЗе, жизнь в бараке спецпосёлка на Первой площадке, где познакомился с Марией Петровной Семенча, ставшей его женой.

Маму с родителями сослали, как «раскулаченных» крестьян, из Полтавской области Украины ещё в начале 30-х годов, — рассказывает Любовь Фрей. — Двое репрессированных создали семью, сначала теснились с родными в комнатке барака, а в начале 50-х годов, с послаблениями в режиме содержания, построили свой дом на Красном Камне.

Феофил Фрей окончил школу рабочей молодёжи, затем УПИ в Нижнем Тагиле, работал на различных предприятиях, мастером в ПТУ№70, учителем труда в школе №60 и школе-интернате, откуда и вышел на пенсию. Его жена, Мария Семенча, окончила курсы бухгалтеров, много лет проработала завхозом детского сада №103 завода металлоконструкций. Деятельных супругов уважали на работе, но главным в жизни всё же были четверо детей, которые оправдали надежды родителей, выросли достойными людьми, получили высшее образование. Так, Бруно и Татьяна стали предпринимателями, Любовь — бухгалтером, Евгений — спортсменом, известным тренером-преподавателем, руководителем нескольких спортивных учреждений.

Сергей Афанасьев и Любовь Фрей с дочерью МашейСергей Афанасьев и Любовь Фрей с дочерью Машей
Сергей Афанасьев и Любовь Фрей с дочерью Машей. Фото: tagilcity.ru

— Чем запомнились родители, как они воспитывали детей?

— Воспитывали собственным примером, отношением к жизни, — рассказывает Любовь Фрей. Мы, дети, переняли от родителей ответственное отношение к любому делу, здоровый образ жизни. Вспоминаю, как мама и папа с удовольствием бегали на лыжах, как отец позднее увлёкся йогой, закаливанием. В последние годы у него были проблемы с ногами, но он оставался бойцом. Через «не могу» преодолевал боль. А ещё по его инициативе я перешла в старших классах в школу №32, углублённо изучала немецкий язык.

Подчеркну, отец знал язык, немецкую культуру, но в душе всегда оставался россиянином. И в тяжёлые девяностые годы, когда была волна эмиграции в Германию, остался с семьёй на Родине, в России. И в знак уважению к отцу, к своему роду, я осталась, выйдя замуж, Фрей, хотя фамилия моего покойного мужа Сергея Николаевича Афанасьева вполне благозвучна, известна в спортивных кругах: он был тренером и директором СДЮШОР «Аист».

— Не менее известен в спортивных кругах ваш покойный брат Евгений и его супруга Наталья Фрей.

— Да, родители с детства пристрастили Евгения к спорту. Занимался он спелеологией, спортивным ориентированием. Это стало его призванием, профессией, смыслом жизни, хотя он окончил индустриально-педагогический факультет института. Работал он в нескольких спортивных учреждениях, но пика в Нижнем Тагиле, считаю, достиг, возглавляя специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва «Аист».

При его непосредственном участии был разработан проект реконструкции комплекса трамплинов на горе Долгой. Затем была работа на трамплинном комплексе в Чайковском, в спортшколе Сысерти. А ещё он был тренером своей жены Натальи Фрей — мастера спорта международного класса по спортивному ориентированию на лыжах, участнице чемпионатов мира по зимнему спортивному ориентированию 1996, 1998 годов.
Евгений Фрей в кругу семьиЕвгений Фрей в кругу семьи
Наталья и Евгений ФрейНаталья и Евгений Фрей
Наталья Фрей с сыном Анатолием и Любовь Фрей с дочерью Машей у мемориальной доски в спорт школе Сысерти памяти Евгения ФреяНаталья Фрей с сыном Анатолием и Любовь Фрей с дочерью Машей у мемориальной доски в спорт школе Сысерти памяти Евгения Фрея
Наталья ФрейНаталья Фрей
Евгений Фрей в кругу семьи. Фото: tagilcity.ru

Многое ещё мог бы сделать Евгений Фрей, но он скончался после тяжёлой болезни. В посмертном некрологе подчёркнуты не только эти заслуги: параллельно с основной работой он осуществлял тренерско-преподавательскую и общественную деятельность в должности председателя федерации спортивного ориентирования Нижнего Тагила, затем — в должности заместителя председателя ФСО Горнозаводского управленческого округа. Как тренер-преподаватель высшей категории Е. Ф. Фрей подготовил двух мастеров спорта международного класса, пять мастеров спорта России, активно работал в составе тренерского штаба сборной команды России по лыжному ориентированию, возглавлял аналитическую группу.

В спортшколе Сысерти в память о брате установлена мемориальная плита, — добавила Любовь Фрей. — Его памяти посвящаются соревнования по спортивному ориентированию, которые спонсирует его сын, предприниматель Анатолий, также, кстати, занимавшийся спортивным ориентированием. Вдова Наталья Фрей возглавляет спортшколу в Екатеринбурге.

Да, семья Фрей, выстоявшая в годы политических репрессий, оставила свой яркий след в истории Нижнего Тагила и Свердловской области.

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#Юлия Мамонтова#Политика#Спорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Школа#История#Память#Тренер#Жертвы#Школа №32#Екатеринбург
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