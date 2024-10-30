Год Семьи. Два поколения Фрей: от родителей до детей

Смертность от таких условий, голода и болезней была высокой. Выживали, кто как мог. Феофилу, который был парнем умным, начитанным, помогли знания в электротехнике. Он стал со временем электриком: не так тяжело, конечно, как на обжиге кирпичей! Потом была работа на ДОЗе, жизнь в бараке спецпосёлка на Первой площадке, где познакомился с Марией Петровной Семенча, ставшей его женой.