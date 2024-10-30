Готовим картофельное пюре как у бабушки: нежный гарнир к любому мясу или рыбе

Картофель необходимо варить в подсоленной воде до состояния «вилка легко входит». Если овощ переварить, то он может стать водянистым, а недоваренный — комковатым. После варки картофель нужно немного подсушить, чтобы избавиться от лишней влаги — она может сделать пюре вязким. Молоко или сливки стоит добавлять теплыми, тогда они лучше впитаются. Также бархатистую структуру пюре придает сливочное масло.