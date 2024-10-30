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Posted 30 октября, 13:59

Published 30 октября, 13:59

Modified 30 октября, 14:01

Updated 30 октября, 14:01

Готовим картофельное пюре как у бабушки: нежный гарнир к любому мясу или рыбе

Готовим картофельное пюре как у бабушки: нежный гарнир к любому мясу или рыбе

30 октября 2024, 13:59
Фото: Photo by You Le on Unsplash.
Сюжет
Дом и сад
Все мы в детстве обожали лакомиться бабушкиными пирожками и блинчиками. А бабушкино пюре всегда получалось без комочков. Попробуем и мы приготовить вкусную и нежную картошечку, которую ваши близкие оценят по достоинству.

Нежность пюре зависит от целого ряда факторов. И самую главную роль играет сорт картофеля: для этого блюда лучше всего подходят клубни с высоким содержанием крахмала, такие как «Руссет» или «Айдахо».

Картофель необходимо варить в подсоленной воде до состояния «вилка легко входит». Если овощ переварить, то он может стать водянистым, а недоваренный — комковатым. После варки картофель нужно немного подсушить, чтобы избавиться от лишней влаги — она может сделать пюре вязким. Молоко или сливки стоит добавлять теплыми, тогда они лучше впитаются. Также бархатистую структуру пюре придает сливочное масло.

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Не используйте комбайн для приготовления пюре: оно получится липким и неприятным на вкус. Лучше как следует разомните его специальной «толкушкой» или взбейте миксером.

Зная эти небольшие, но важные мелочи, вы сможете приготовить очень нежно пюре. Вам потребуются следующие ингредиенты (на три порции):

  • картофель — 400 граммов;
  • молоко — 80 граммов;
  • сливочное масло — 20 граммов;
  • вода — 1 литр;
  • соль — по вкусу.
Фото: 1MI

Картофель почистите, крупные клубни разрежьте, чтобы они быстрее варились. Вымойте картошку и залейте кипящей водой. Добавьте в воду соль и варите, пока кусочки не станут мягкими. Определить готовность легко: просто проткните картофелину вилкой — в готовую она войдет очень легко. Слейте воду и немного подсушите овощи на небольшом огне в течение 2-3 минут. Положите в пюре сливочное масло и влейте предварительно нагретое молоко. Тщательно разомните картошку, уделяя внимание маленьким кусочкам.

Такой гарнир подходит практически к любым мясным и рыбным блюдам, хорошо сочетается с мясным гуляшом, котлетами, прекрасен с любыми салатами.

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Источник: povar.ru.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Кулинария#Рецепт#Дом и сад#КЦ#Картофельное пюре#Гарнир
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