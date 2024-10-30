Как не наступить на одни и те же грабли: советы по хранению садового инвентаря зимой

Posted 30 октября, 16:27
Published 30 октября, 16:27
Modified 30 октября, 16:29
Updated 30 октября, 16:29
Если сложить инвентарь как попало, то зимой он может заржаветь, растрескаться и испортиться. Поэтому в конце октября пройдитесь по своему участку и посмотрите, не валяются ли между грядками забытые инструменты.
Хорошо промойте все инструменты от остатков растений и ржавчины. Используйте жесткую щетку и воду с мылом для удаления загрязнений. Чтобы снять ржавчину, можно использовать стальную вату или абразивную губку. Также можно попробовать обработать ржавые места уксусом или раствором лимонной кислоты.
Проверьте все инструменты на наличие повреждений. При необходимости выполните ремонт или замену деталей. Особенное внимание уделите шлангам, электроинструментам и технике — убедитесь, что на них нет протечек, трещин или неисправностей.
После очистки и высыхания инструментов нанесите тонкий слой машинного масла или специального антикоррозионного средства на металлические части. Это предотвратит появление ржавчины.
Заточите секаторы, лопаты и другие режущие инструменты. Используйте точильный камень или специальные бруски. Конечно, эту работу можно отложить и до весны, однако в новом сезоне дел и так будет по горло, поэтому проблему лучше решить, не откладывая.
Проверьте деревянные части на наличие трещин и повреждений. При необходимости замените поврежденные рукоятки. Обработайте их льняным маслом, чтобы предотвратить пересыхание и растрескивание.
Храните инструменты в сухом, защищенном от перепадов температуры месте — например, в гараже или сарае. Для защиты от влаги можно использовать влагопоглощающие средства, такие как силикагель. Мелкие инструменты лучше держать в устойчивых ящиках или контейнерах, чтобы они не потерялись и были защищены от пыли и влаги.
Полностью слейте воду из шлангов, насосов и систем полива, чтобы они не замерзли и не сломались.
Чтобы избежать разморозки, следует открыть все поливочные краны, сразу после того как подача воды из помещения к ним будет прекращена. После открытия кранов желательно их обернуть обычной пищевой пленкой, чтобы исключить попадание в них грязи и снега, и закрепить ее, — советуют эксперты «Ботанички».
Шланги намотайте на катушки или сверните в круг. Не допускайте перегибов и заломов, так как во время морозов шланг может треснуть в этом месте. Шланги нельзя подвешивать, так как они могут деформироваться.
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Источник: botanichka.ru.