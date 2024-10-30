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Posted 30 октября, 16:27

Published 30 октября, 16:27

Modified 30 октября, 16:29

Updated 30 октября, 16:29

Как не наступить на одни и те же грабли: советы по хранению садового инвентаря зимой

Как не наступить на одни и те же грабли: советы по хранению садового инвентаря зимой

30 октября 2024, 16:27
Фото: 1MI.
Сюжет
Дом и сад
Летом и осенью вы много работали, используя лопаты, грабли, мотыги, лейки и ведра. Чтобы эти инструменты могли послужить вам и в следующем году, правильно подготовьте их к зимнему хранению.

Если сложить инвентарь как попало, то зимой он может заржаветь, растрескаться и испортиться. Поэтому в конце октября пройдитесь по своему участку и посмотрите, не валяются ли между грядками забытые инструменты.

Тщательная очистка

Хорошо промойте все инструменты от остатков растений и ржавчины. Используйте жесткую щетку и воду с мылом для удаления загрязнений. Чтобы снять ржавчину, можно использовать стальную вату или абразивную губку. Также можно попробовать обработать ржавые места уксусом или раствором лимонной кислоты.

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Проверка и ремонт

Проверьте все инструменты на наличие повреждений. При необходимости выполните ремонт или замену деталей. Особенное внимание уделите шлангам, электроинструментам и технике — убедитесь, что на них нет протечек, трещин или неисправностей.

Смазывание металлических частей

После очистки и высыхания инструментов нанесите тонкий слой машинного масла или специального антикоррозионного средства на металлические части. Это предотвратит появление ржавчины.

Заточка режущих инструментов

Заточите секаторы, лопаты и другие режущие инструменты. Используйте точильный камень или специальные бруски. Конечно, эту работу можно отложить и до весны, однако в новом сезоне дел и так будет по горло, поэтому проблему лучше решить, не откладывая.

Консервация деревянных рукояток

Проверьте деревянные части на наличие трещин и повреждений. При необходимости замените поврежденные рукоятки. Обработайте их льняным маслом, чтобы предотвратить пересыхание и растрескивание.

Фото: Photo by Tom Byrom on Unsplash

Хранение садового инструмента

Храните инструменты в сухом, защищенном от перепадов температуры месте — например, в гараже или сарае. Для защиты от влаги можно использовать влагопоглощающие средства, такие как силикагель. Мелкие инструменты лучше держать в устойчивых ящиках или контейнерах, чтобы они не потерялись и были защищены от пыли и влаги.

Консервация водного оборудования

Полностью слейте воду из шлангов, насосов и систем полива, чтобы они не замерзли и не сломались.

Чтобы избежать разморозки, следует открыть все поливочные краны, сразу после того как подача воды из помещения к ним будет прекращена. После открытия кранов желательно их обернуть обычной пищевой пленкой, чтобы исключить попадание в них грязи и снега, и закрепить ее, — советуют эксперты «Ботанички».

Шланги намотайте на катушки или сверните в круг. Не допускайте перегибов и заломов, так как во время морозов шланг может треснуть в этом месте. Шланги нельзя подвешивать, так как они могут деформироваться.

Ранее эксперты поделились лайфхаками, как правильно хранить зимой на даче бочки.

Источник: botanichka.ru.

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