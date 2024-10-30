Как не наступить на одни и те же грабли: советы по хранению садового инвентаря зимой

Храните инструменты в сухом, защищенном от перепадов температуры месте — например, в гараже или сарае. Для защиты от влаги можно использовать влагопоглощающие средства, такие как силикагель. Мелкие инструменты лучше держать в устойчивых ящиках или контейнерах, чтобы они не потерялись и были защищены от пыли и влаги.