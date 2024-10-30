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Posted 30 октября, 06:02

Published 30 октября, 06:02

Modified 30 октября, 06:04

Updated 30 октября, 06:04

Контракт на закупку 50 троллейбусов для Екатеринбурга признан законным

Контракт на закупку 50 троллейбусов для Екатеринбурга признан законным

30 октября 2024, 06:02
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге законно купили полсотни единиц общественного транспорта.

ФАС провела собственную проверку законности приобретения полсотни троллейбусов в столице Среднего Урала и не обнаружила никаких нарушений. Она была организована после обращения с жалобой от компании «Транс-Альфа».

Администрация города проводила закупку с 24 сентября по 16 октября. За 50 троллейбусов мэрия предложила 1,65 млрд рублей. Тендер выиграла одна из двух участвовавших в конкурсе компаний, предложившая 1,33 млрд рублей.

После этого, 21 октября, ФАС начала проверку, сообщили в мэрии.

Ранее в Качканаре мэрия объявила о закупке нескольких квартир за 2 млн 400 тысяч.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Транспорт#Общественный транспорт#Троллейбус#Городской транспорт#Екатеринбург
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