Контракт на закупку 50 троллейбусов для Екатеринбурга признан законным

Posted 30 октября, 06:02
Published 30 октября, 06:02
Modified 30 октября, 06:04
Updated 30 октября, 06:04
ФАС провела собственную проверку законности приобретения полсотни троллейбусов в столице Среднего Урала и не обнаружила никаких нарушений. Она была организована после обращения с жалобой от компании «Транс-Альфа».
Администрация города проводила закупку с 24 сентября по 16 октября. За 50 троллейбусов мэрия предложила 1,65 млрд рублей. Тендер выиграла одна из двух участвовавших в конкурсе компаний, предложившая 1,33 млрд рублей.
После этого, 21 октября, ФАС начала проверку, сообщили в мэрии.
Ранее в Качканаре мэрия объявила о закупке нескольких квартир за 2 млн 400 тысяч.