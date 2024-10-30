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Posted 30 октября, 12:58

Published 30 октября, 12:58

Modified 30 октября, 14:04

Updated 30 октября, 14:04

Мэр Екатеринбурга заявил, что регулярно ездит на общественном транспорте

Мэр Екатеринбурга заявил, что регулярно ездит на общественном транспорте

30 октября 2024, 12:58
Фото: 1MI.
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал, что сам часто пользуется городским транспортом.

Это заявление Орлов сделал в ответ на критику со стороны председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Он рассказал, что достаточно часто пользуется городским транспортом, однако не уточнил, куда и на чем он ездит, пишет URA.RU.

Мэр добавил, что транспортная реформа для того и придумана — решить проблемы городского транспорта, для этого многое делается. К примеру, Орлов рассказал о повышении зарплат у водителей автобуса, однако сами водители об этом не знают.

Напомним, что хоть мэру Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву и не предлагали прокатиться на автобусах по городу, проблемы с ними все равно есть.

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#Вадим Бредников#Общество#Транспорт#Свердловская область#Автобус#Проблемы#Алексей Орлов#Общественный транспорт#Городской транспорт#Екатеринбург#Городской автобус
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