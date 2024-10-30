Мэр Екатеринбурга заявил, что регулярно ездит на общественном транспорте

Posted 30 октября, 12:58
Published 30 октября, 12:58
Modified 30 октября, 14:04
Updated 30 октября, 14:04
Это заявление Орлов сделал в ответ на критику со стороны председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Он рассказал, что достаточно часто пользуется городским транспортом, однако не уточнил, куда и на чем он ездит, пишет URA.RU.
Мэр добавил, что транспортная реформа для того и придумана — решить проблемы городского транспорта, для этого многое делается. К примеру, Орлов рассказал о повышении зарплат у водителей автобуса, однако сами водители об этом не знают.
Напомним, что хоть мэру Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву и не предлагали прокатиться на автобусах по городу, проблемы с ними все равно есть.