Многолетний нагар отвалится со сковороды большими кусками: приготовьте большой пакет

Posted 30 октября, 15:01
Published 30 октября, 15:01
Modified 30 октября, 15:03
Updated 30 октября, 15:03
Многолетний нагар со сковороды можно удалить самыми разными способами — например, отшлифовать дно на станке в мастерской или почистить сковороду речным песком. Если у вас нет ни времени, ни сил, ни возможностей надраивать сковороду, попробуйте применить «мягкую силу». Размягчить даже старую грязь помогает нашатырный спирт. Этот способ подходит для чугунных и алюминиевых сковородок, однако для посуды с антипригарным покрытием он не предназначен.
Внимание! Работать с нашатырным спиртом можно только в хорошо проветриваемом помещении или на улице, так как его пары токсичны и могут вызвать отравление. Используйте защитные перчатки и очки, чтобы не вызвать раздражение кожи и глаз, а также не смешивайте нашатырь с другими химикатами, особенно с отбеливателями, так как это вызывает образование опасных газов.
Чтобы почистить сковороду, вам понадобятся:
Как следует вымойте сковороду, чтобы на ней не было остатков пищи и жира. Положите сковороду в прочный и герметичный пакет (можно вставить несколько пакетов один в один). Влейте небольшое количество нашатырного спирта в пакет или ведро. Достаточно будет ¼ — ½ стакана — не надо заливать сковороду полностью.
Плотно закройте пакет, чтобы пары нашатырного спирта обволакивали сковороду. Если используете ведро, хорошо прикройте его крышкой. Оставьте сковороду в этом состоянии на 12-24 часа (если сковорода очень грязная, то можно обрабатывать ее таким образом и двое суток). Пары нашатырного спирта будут действовать на нагар, размягчая его.
Далее откройте пакет или ведро. Обязательно сделайте это на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении — в условиях городской квартиры подойдет открытый балкон. Используйте губку или щетку с жесткой щетиной, чтобы удалить размягченный нагар. Скорее всего, он будет счищаться достаточно легко, но если проблема не решалась годами, то, возможно, придется приложить усилия.
Как только нагар будет удален, тщательно промойте сковороду горячей водой и моющим средством, чтобы удалить остатки нашатырного спирта и грязи. Дайте сковороде высохнуть и проветриться на открытом воздухе, чтобы полностью избавиться от запаха нашатыря.
Если нагар отошел не полностью, вы можете еще раз обработать ее нашатырем либо использовать чистящие средства.
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Источник: b-port.com.