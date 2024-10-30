Многолетний нагар отвалится со сковороды большими кусками: приготовьте большой пакет

Внимание! Работать с нашатырным спиртом можно только в хорошо проветриваемом помещении или на улице, так как его пары токсичны и могут вызвать отравление. Используйте защитные перчатки и очки, чтобы не вызвать раздражение кожи и глаз, а также не смешивайте нашатырь с другими химикатами, особенно с отбеливателями, так как это вызывает образование опасных газов.