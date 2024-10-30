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Posted 30 октября, 11:41

Published 30 октября, 11:41

Modified 30 октября, 13:53

Updated 30 октября, 13:53

Молодой человек с ОВЗ из Верхней Пышмы победил в конкурсе по программированию

Молодой человек с ОВЗ из Верхней Пышмы победил в конкурсе по программированию

30 октября 2024, 11:41
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области.
Молодой человек с ОВЗ из Верхней Пышмы победил во всероссийском конкурсе по программированию.

Воспитанник школы-интерната Василий Кузнецов из Верхней Пышмы стал победителем всероссийского конкурса «Абилимпикс». До этого он принимал участие в конкурсах по программированию от Яндекса, сообщают в ДИПе.

Юноша отметил, что хоть он и плохо видит, это не мешает ему заниматься любимым делом. Он уверен, что для программирования не нужно зрение. Различные задачи можно решать и с помощью голосового ввода.

«Абилимпикс» — это организация и одноименный конкурс, который помогает людям с ОВЗ показать свои возможности и зарекомендовать себя на рынке труда. А другим людям — поближе познакомиться с проблемами людей с ОВЗ.

Напомним, 11 школьников из Свердловской области получили по миллиону рублей, выиграв в «Большой перемене».

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