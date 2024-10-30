Мыло больше не размокает и не расползается по мыльнице: самые простые способы

Posted 30 октября, 09:17
Published 30 октября, 09:17
Modified 30 октября, 09:19
Updated 30 октября, 09:19
Мыло в ванной комнате размокает по нескольким причинам:
Самая главная причина размокания мыла все же связана с неправильной конструкцией мыльницы. Попробуйте приобрести в магазине мыльницу с поддоном, чтобы вода не задерживалась в ней, а стекала вниз. Правда, у них есть определенные неприятные минусы, пишет портал «Домоправительница»:
Мыльная вода постепенно забьет отверстия, придется часто очищать. Требуется поддон, чтобы стекающие подтеки не пачкали раковину. Надо периодически выливать скопившуюся воду и споласкивать поддон, — говорят эксперты.
Поэтому, например, можно купить мыльницу не с поддоном, а с ребристым дном: мыло лежит на ребрах, а вода стекает между ними. Ухаживать за таким приспособлением намного проще.
Если вы не собираетесь покупать другую мыльницу, то попробуйте приподнять брусок над дном. Для этого можно использовать самые разные приспособления: так, автор дзен-канала «Добрые полезности от Ирины» предлагает класть мыло на подставку из бутылочных крышечек.
Ну, а последний способ — использовать в качестве подкладки обычную губку для мытья посуды. Она будет впитывать стекающую воду — мыло останется сухим и чистым. У этого способа есть еще одно преимущество: губку можно использовать для мытья раковины, так как она пропитана мыльной водой.
Кроме того, проветривайте ванную комнату, держите мыльницу подальше от полотенцесушителя и покупайте только мыло проверенных производителей, которые не экономят на качественных ингредиентах.
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