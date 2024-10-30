tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 октября, 09:17

Published 30 октября, 09:17

Modified 30 октября, 09:19

Updated 30 октября, 09:19

Мыло больше не размокает и не расползается по мыльнице: самые простые способы

Мыло больше не размокает и не расползается по мыльнице: самые простые способы

30 октября 2024, 09:17
Фото: Photo by freestocks on Unsplash.
Сюжет
Дом и сад
Если вам надоело смотреть на раскисший от воды брусок мыла, который неприятно даже в руки брать, попробуйте воспользоваться нашими лайфхаками. Мыло будет всегда оставаться сухим и твердым.

Мыло в ванной комнате размокает по нескольким причинам:

  • Вода в мыльнице. Если брусок постоянно лежит в воде, то он начинает растворяться. Необходима хорошая дренажная система в мыльнице, чтобы лишняя жидкость стекала.
  • Высокая влажность в ванной комнате также размягчает мыло.
  • Высокая температура. Если мыло находится в очень влажном помещении рядом с источником тепла, например, полотенцесушителем, оно становится мягким и быстро расходуется.
  • Качество мыла. Некоторые дешевые сорта мыла содержат большее количество добавок. Из-за этого мыло менее устойчиво к воздействию воды.
В любую щель залезет: чем можно почистить труднодоступные места в батарее
Узнать подробнее

Самая главная причина размокания мыла все же связана с неправильной конструкцией мыльницы. Попробуйте приобрести в магазине мыльницу с поддоном, чтобы вода не задерживалась в ней, а стекала вниз. Правда, у них есть определенные неприятные минусы, пишет портал «Домоправительница»:

Мыльная вода постепенно забьет отверстия, придется часто очищать. Требуется поддон, чтобы стекающие подтеки не пачкали раковину. Надо периодически выливать скопившуюся воду и споласкивать поддон, — говорят эксперты.

Поэтому, например, можно купить мыльницу не с поддоном, а с ребристым дном: мыло лежит на ребрах, а вода стекает между ними. Ухаживать за таким приспособлением намного проще.

Если вы не собираетесь покупать другую мыльницу, то попробуйте приподнять брусок над дном. Для этого можно использовать самые разные приспособления: так, автор дзен-канала «Добрые полезности от Ирины» предлагает класть мыло на подставку из бутылочных крышечек.

Фото: 1MI

Ну, а последний способ — использовать в качестве подкладки обычную губку для мытья посуды. Она будет впитывать стекающую воду — мыло останется сухим и чистым. У этого способа есть еще одно преимущество: губку можно использовать для мытья раковины, так как она пропитана мыльной водой.

Кроме того, проветривайте ванную комнату, держите мыльницу подальше от полотенцесушителя и покупайте только мыло проверенных производителей, которые не экономят на качественных ингредиентах.

Ранее эксперты рассказали, как избавиться от стойкого запаха табака в помещении.

Этим вещам под раковиной не место: типичные ошибки допускают почти все хозяева
Узнать подробнее
Читайте также:
Обломки мыла берегу как зеницу ока: о дорогой бытовой химии давно забылаОчистит раковину и отстирает грязь: это волшебное мыло должно быть в каждом домеЗамачивать не нужно: потрясающий лайфхак для стирки кухонных полотенец с пятнами
#Дарья Бобровицкая#Россия#Чистота#Дом#Мыло#Дом и сад#КЦ#Домашние хитрости#Ванная комната#Качество мыла#Поддон для мыла#Уход за мылом#Губка для мытья посуды
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика