Мыло больше не размокает и не расползается по мыльнице: самые простые способы

Ну, а последний способ — использовать в качестве подкладки обычную губку для мытья посуды. Она будет впитывать стекающую воду — мыло останется сухим и чистым. У этого способа есть еще одно преимущество: губку можно использовать для мытья раковины, так как она пропитана мыльной водой.