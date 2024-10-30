На даче заменили мульчу на картон и горя не знаем: сорняки больше не нужно выпалывать

Как утверждают специалисты-садоводы, агроволокно со временем начинает хуже пропускать воздух, так как поры ткани при поливе забиваются грязью. Через год-другой ткань начинает подгнивать и уже не так эффективно защищает почву — сорняки активно прорастают. Полоть их в этом случае очень сложно. Однако если вы решите заменить агроволокно посреди дачного сезона, то это обернется кошмаром: удалить большой кусок ткани с грядки, не повредив клубнику, редиску или другие полезные растения, просто невозможно.