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Posted 30 октября, 10:04

Published 30 октября, 10:04

Modified 30 октября, 10:06

Updated 30 октября, 10:06

На даче заменили мульчу на картон и горя не знаем: сорняки больше не нужно выпалывать

На даче заменили мульчу на картон и горя не знаем: сорняки больше не нужно выпалывать

30 октября 2024, 10:04
Фото: Photo by Claudio Schwarz on Unsplash.
Сюжет
Дом и сад
Весной, чуть только проглянет солнышко, на грядках вылезают коварные сорняки. Они забивают культурные растения, мешают им расти и развиваться. Бороться с ними можно по-разному: многие дачники используют обычный картон.

Мульчирование — это полезная агрономическая практика, которая имеет множество преимуществ как для растений, так и для участка в целом. В частности, слой мульчи эффективно подавляет рост сорняков, мешая им получать солнечный свет. Это не только снижает конкуренцию за ресурсы, но и облегчает уход за растениями.

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Дачники используют самые разные виды мульчи — гравий, щепу, кору деревьев, свежескошенную траву. Однако натуральные материалы не всегда эффективно защищают грядки от прорастания сорной травы.

Особенно на клумбах, которые в прошлом были поражены сорняками. А на клумбах с такими проблемами даже толстый слой мульчи не удержит существующие сорняки от прорастания, — пишет портал «Новый очаг».

В последние годы многие дачники делают выбор в пользу агроволокна. Действительно, это очень эффективный способ: сорняки действительно перестают расти. Вопрос лишь в том, как это влияет на существование культурных растений.

Фото: Изображение Midjourney

Как утверждают специалисты-садоводы, агроволокно со временем начинает хуже пропускать воздух, так как поры ткани при поливе забиваются грязью. Через год-другой ткань начинает подгнивать и уже не так эффективно защищает почву — сорняки активно прорастают. Полоть их в этом случае очень сложно. Однако если вы решите заменить агроволокно посреди дачного сезона, то это обернется кошмаром: удалить большой кусок ткани с грядки, не повредив клубнику, редиску или другие полезные растения, просто невозможно.

Вот почему продвинутые садоводы все чаще делают выбор в пользу обычного картона.

В отличие от агроволокна для сорняков, картон всегда пропускает воздух и воду. Еще лучше то, что со временем он распадается и помогает увеличить ценность почвы, а не отнять ее! — отмечают эксперты «Нового очага».

Кроме того, под картоном с удовольствием селятся дождевые черви, которые необходимы для улучшения плодородия почвы. А еще этот материал очень легко собрать и заменить, не повредив при этом остальные культуры.

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