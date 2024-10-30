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Posted 30 октября, 11:49

Published 30 октября, 11:49

Modified 30 октября, 11:51

Updated 30 октября, 11:51

Ножницы снова будут острыми как бритва: секреты быстрой заточки тупых лезвий

Ножницы снова будут острыми как бритва: секреты быстрой заточки тупых лезвий

30 октября 2024, 11:49
Фото: 1MI.
Сюжет
Дом и сад
Если любимые ножницы, которые служили вам верой и правдой в течение многих лет, вдруг перестают резать, не спешите от них избавляться. Попробуйте наточить лезвия. Для этого не нужно идти в мастерскую, все можно сделать дома своими руками.

Заточить ножницы в домашних условиях можно довольно просто и быстро, достаточно лишь проявить немного смекалки. Вот какие методы нам помогут:

  • Использование алюминиевой фольги. Возьмите кусок алюминиевой фольги и сложите его несколько раз, чтобы создать более толстый слой. Разрежьте фольгу с помощью ножниц несколько раз. Это поможет заточить края, делая их более острыми.
  • Наждачная бумага. Используйте мелкозернистую наждачную бумагу (например, 150 или 200 грит). Разрежьте ее ножницами около 10–20 раз. Это прием поможет не только наточить, но и отшлифовать лезвия ножниц.
  • Шлифовальный камень или мусат (точильный стержень). Если у вас есть точильный камень или мусат, заточите ножницы об него, проводя лезвием вдоль камня под углом около 10-15 градусов.
  • Стеклянная бутылка или банка. Откройте ножницы и проведите одним лезвием по горлышку бутылки или банки, словно вы обрезаете её. Повторите это 10-15 раз для каждого лезвия.
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Если под рукой не оказалось ничего подходящего, попробуйте заточить лезвия ножниц друг о друга: возьмите их за ручки, а затем откройте и закройте несколько раз. Хорошо наточить ножницы таким способом не получится, но все же лезвия станут острее, а в качестве профилактики этот метод вообще не заменим.

Можно также воспользоваться «бабушкиным» методом. Возьмите тонкую спицу или иголку, вставьте в открытые ножницы и делайте движения будто режете. Иглу нужно плавно перемещать вдоль кромок лезвий. Спустя несколько минут ножницы вновь станут острыми, — пишет портал «Красноярск медиа».

После заточки тщательно промойте ножницы и вытрите их сухой тряпкой, чтобы удалить металлические опилки. Также стоит учитывать, что если ножницы слишком затупились или деформировались, может потребоваться заточка на профессиональном оборудовании в мастерской.

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