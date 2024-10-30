Ножницы снова будут острыми как бритва: секреты быстрой заточки тупых лезвий

Posted 30 октября, 11:49
Published 30 октября, 11:49
Modified 30 октября, 11:51
Updated 30 октября, 11:51
Заточить ножницы в домашних условиях можно довольно просто и быстро, достаточно лишь проявить немного смекалки. Вот какие методы нам помогут:
Если под рукой не оказалось ничего подходящего, попробуйте заточить лезвия ножниц друг о друга: возьмите их за ручки, а затем откройте и закройте несколько раз. Хорошо наточить ножницы таким способом не получится, но все же лезвия станут острее, а в качестве профилактики этот метод вообще не заменим.
Можно также воспользоваться «бабушкиным» методом. Возьмите тонкую спицу или иголку, вставьте в открытые ножницы и делайте движения будто режете. Иглу нужно плавно перемещать вдоль кромок лезвий. Спустя несколько минут ножницы вновь станут острыми, — пишет портал «Красноярск медиа».
После заточки тщательно промойте ножницы и вытрите их сухой тряпкой, чтобы удалить металлические опилки. Также стоит учитывать, что если ножницы слишком затупились или деформировались, может потребоваться заточка на профессиональном оборудовании в мастерской.
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