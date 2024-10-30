Ножницы снова будут острыми как бритва: секреты быстрой заточки тупых лезвий

Если под рукой не оказалось ничего подходящего, попробуйте заточить лезвия ножниц друг о друга: возьмите их за ручки, а затем откройте и закройте несколько раз. Хорошо наточить ножницы таким способом не получится, но все же лезвия станут острее, а в качестве профилактики этот метод вообще не заменим.