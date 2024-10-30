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Posted 30 октября, 08:35

Published 30 октября, 08:35

Modified 30 октября, 08:37

Updated 30 октября, 08:37

Почему борщ из ярко-красного становится бурым: ответ найден — ошибок всего шесть

Почему борщ из ярко-красного становится бурым: ответ найден — ошибок всего шесть

30 октября 2024, 08:35
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Дом и сад
Каждая хозяйка сталкивалась с ситуацией, когда приготовленный с большой любовью борщ в итоге терял яркий и насыщенный цвет, выцветал и становился грязно-бурым. Рассказываем, какие ошибки приводят к этой неприятной ситуации.

Первая ошибка: слишком длительное кипячение

В свекле содержатся антоцианы, натуральные пигменты, которые придают овощу его характерный красный цвет. Они находятся в клетках корнеплода и очень чувствительны к изменениям температуры. Если борщ длительное время варится при высокой температуре и выкипает, то антоцианы очень быстро разрушаются и суп как бы выцветает.

Лайфхак: после того, как вы положите свеклу в борщ, суп должен вариться на небольшом огне не дольше пяти минут.

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Вторая ошибка: сырая свекла в борще

Пожалуй, самая распространенная ошибка начинающих хозяек. Если вы просто порежете сырую свеклу кусочками или натрете ее на терке в кастрюлю, то никакого цвета она не даст. Чтобы овощ сохранил свой яркий и насыщенный цвет, его нужно предварительно обжарить или потушить с добавлением растительного масла на сковороде.

Лайфхак: тушите свеклу, добавив несколько ложек воды и растительного масла. Ее можно натереть на терке, но идеальный способ — порезать ее тонкой соломкой. Так пигмент в овощах будет разрушаться намного медленнее.

Третья ошибка: соль после свеклы

Солить борщ нужно перед закладкой свеклы. При этом бульон должен немного повариться, чтобы крупицы соли полностью растворились. Если же вы сначала положите свеклу, а потом соль, то в результате химической реакции бульон моментально из темно-бордового превратится в рыжий.

Лайфхак: кладите соль в бульон вместе с лавровым листом и другими приправами, когда сварились капуста и картошка.

Фото: 1MI

Четвертая ошибка: неподходящий сорт свеклы

Для классического русского борща необходимо выбирать сорта с плодами темно-бордового цвета, которые дадут яркий и насыщенный оттенок бульону. Так, по данным экспертов портала «Белновости», идеально подходят следующие сорта:

  • «Богема». Обладает сочной и спелой мякотью.
  • «Детройт». Имеет очень темный оттенок. Борщ получается темно-бордовым.
  • «Египетская плоская». Этот сорт вы узнаете по эллиптической форме и мякоти темно-красного цвета.

Лайфхак: чтобы не рисковать, используйте специальную заправку для борща, которая продается в магазинах. В ней используются только правильные сорта свеклы.

Пятая ошибка: разбавленный бульон

Иногда суп получается слишком густым и хозяйки просто добавляют в него воду. Но это убивает вкус и очень портит цвет и прозрачность бульона, — говорят эксперты «АиФ».

Лайфхак: чтобы не приходилось подливать воду в кастрюлю, после закипания бульона уменьшите огонь. Борщ не будет выкипать, а значит разбавлять его не придется.

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