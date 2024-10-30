Почему борщ из ярко-красного становится бурым: ответ найден — ошибок всего шесть

В свекле содержатся антоцианы, натуральные пигменты, которые придают овощу его характерный красный цвет. Они находятся в клетках корнеплода и очень чувствительны к изменениям температуры. Если борщ длительное время варится при высокой температуре и выкипает, то антоцианы очень быстро разрушаются и суп как бы выцветает.