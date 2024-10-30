Почему борщ из ярко-красного становится бурым: ответ найден — ошибок всего шесть

Posted 30 октября, 08:35
Published 30 октября, 08:35
Modified 30 октября, 08:37
Updated 30 октября, 08:37
В свекле содержатся антоцианы, натуральные пигменты, которые придают овощу его характерный красный цвет. Они находятся в клетках корнеплода и очень чувствительны к изменениям температуры. Если борщ длительное время варится при высокой температуре и выкипает, то антоцианы очень быстро разрушаются и суп как бы выцветает.
Лайфхак: после того, как вы положите свеклу в борщ, суп должен вариться на небольшом огне не дольше пяти минут.
Пожалуй, самая распространенная ошибка начинающих хозяек. Если вы просто порежете сырую свеклу кусочками или натрете ее на терке в кастрюлю, то никакого цвета она не даст. Чтобы овощ сохранил свой яркий и насыщенный цвет, его нужно предварительно обжарить или потушить с добавлением растительного масла на сковороде.
Лайфхак: тушите свеклу, добавив несколько ложек воды и растительного масла. Ее можно натереть на терке, но идеальный способ — порезать ее тонкой соломкой. Так пигмент в овощах будет разрушаться намного медленнее.
Солить борщ нужно перед закладкой свеклы. При этом бульон должен немного повариться, чтобы крупицы соли полностью растворились. Если же вы сначала положите свеклу, а потом соль, то в результате химической реакции бульон моментально из темно-бордового превратится в рыжий.
Лайфхак: кладите соль в бульон вместе с лавровым листом и другими приправами, когда сварились капуста и картошка.
Для классического русского борща необходимо выбирать сорта с плодами темно-бордового цвета, которые дадут яркий и насыщенный оттенок бульону. Так, по данным экспертов портала «Белновости», идеально подходят следующие сорта:
Лайфхак: чтобы не рисковать, используйте специальную заправку для борща, которая продается в магазинах. В ней используются только правильные сорта свеклы.
Иногда суп получается слишком густым и хозяйки просто добавляют в него воду. Но это убивает вкус и очень портит цвет и прозрачность бульона, — говорят эксперты «АиФ».
Лайфхак: чтобы не приходилось подливать воду в кастрюлю, после закипания бульона уменьшите огонь. Борщ не будет выкипать, а значит разбавлять его не придется.
Ранее эксперты рассказали, как приготовить дома вкусные рыбные котлеты, как в советской столовой.