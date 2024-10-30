Пять автомобилей попали в массовое ДТП в Екатеринбурге

Posted 30 октября, 03:26
Published 30 октября, 03:26
Modified 30 октября, 03:28
Updated 30 октября, 03:28
Сообщается, что в данном ДТП пострадавших нет, рассказали «КП-Екатеринбург» в автоинспекции Екатеринбурга.
Причины ДТП и марки машин неизвестны.
Напомним, 13 октября 2024 года в Екатеринбурге столкнулись два автомобиля и два автобуса.
Нетрезвый водитель одной из иномарок отвлекся за рулем, в результате чего произошла авария. Также выяснилось, что в результате дорожного происшествия никто не пострадал.