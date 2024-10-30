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Posted 30 октября, 03:26

Published 30 октября, 03:26

Modified 30 октября, 03:28

Updated 30 октября, 03:28

Пять автомобилей попали в массовое ДТП в Екатеринбурге

Пять автомобилей попали в массовое ДТП в Екатеринбурге

30 октября 2024, 03:26
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге пять автомобилей столкнулись на Таватуйской улице. Массовое ДТП произошло 29 октября 2024 года.

Сообщается, что в данном ДТП пострадавших нет, рассказали «КП-Екатеринбург» в автоинспекции Екатеринбурга.

Причины ДТП и марки машин неизвестны.

Напомним, 13 октября 2024 года в Екатеринбурге столкнулись два автомобиля и два автобуса.

Нетрезвый водитель одной из иномарок отвлекся за рулем, в результате чего произошла авария. Также выяснилось, что в результате дорожного происшествия никто не пострадал.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#Водители#ЧП#Массовое дтп#18+#Екатеринбург#Автомобили#Авария#Инцидент
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