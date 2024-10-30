Разыскиваемую в Свердловской области девочку нашли в Москве

Posted 30 октября, 10:48
Published 30 октября, 10:48
Modified 30 октября, 10:50
Updated 30 октября, 10:50
15-летняя девочка из Татарстана вышла погулять 26 октября и пропала. Ее стали искать в Свердловской области, так как подросток оттуда родом. Незадолго до происшествия у нее попала в больницу мама.
Тетя пропавшей предположила, что девочка на попутных машинах поехала к маме в Алапаевск. Женщина также рассказала, что планировала поехать с ней на поезде. подросток, видимо не захотел ждать.
Школьница уехала без вещей. Даже телефон оставила дома. Однако вскоре ее нашли в Москве и скоро передадут родным, пишет «КП-Екатеринбург».