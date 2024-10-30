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Posted 30 октября, 10:48

Published 30 октября, 10:48

Modified 30 октября, 10:50

Updated 30 октября, 10:50

Разыскиваемую в Свердловской области девочку нашли в Москве

Разыскиваемую в Свердловской области девочку нашли в Москве

30 октября 2024, 10:48
Фото: 1MI.
Пропавшая девочка из Татарстана, которую разыскивали в Свердловской области, найдена в Москве.

15-летняя девочка из Татарстана вышла погулять 26 октября и пропала. Ее стали искать в Свердловской области, так как подросток оттуда родом. Незадолго до происшествия у нее попала в больницу мама.

Тетя пропавшей предположила, что девочка на попутных машинах поехала к маме в Алапаевск. Женщина также рассказала, что планировала поехать с ней на поезде. подросток, видимо не захотел ждать.

Школьница уехала без вещей. Даже телефон оставила дома. Однако вскоре ее нашли в Москве и скоро передадут родным, пишет «КП-Екатеринбург».

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Дети#Екатеринбург#Инцидент
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