Родители учеников лицея в Екатеринбурге устроили скандал из-за школьного музея

Posted 30 октября, 11:16
Published 30 октября, 11:16
Modified 30 октября, 11:43
Updated 30 октября, 11:43
Сообщается, что в мае 2024 года в лицее сменился директор. Им стал Игорь Сметанин, приехавший из Карпинска. По словам одной из выпускниц, все недовольны тем, что он принялся устанавливать в учебном учреждении свои порядки, пишет Е1.
Также некоторое время назад прошли слухи о том, что Сметанин намерен убрать стенды с лучшими выпускниками и сотрудниками лицея. Кроме того, по словам родителей, руководитель музея Людмила Чернышова может быть уволена.
Однако директор лицея объяснил, что закрывать музей и увольнять руководителя он не планировал. В музее он хочет провести реконструкцию. Для этих целей была организована инициативная группа.
Напомним, в школе №25 в Волчанске между учительницей и учеником произошел конфликт, во время которого педагог стала его толкать и ругалась на него.