Родители учеников лицея в Екатеринбурге устроили скандал из-за школьного музея

Сообщается, что в мае 2024 года в лицее сменился директор. Им стал Игорь Сметанин, приехавший из Карпинска. По словам одной из выпускниц, все недовольны тем, что он принялся устанавливать в учебном учреждении свои порядки, пишет Е1.