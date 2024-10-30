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Posted 30 октября, 11:16

Published 30 октября, 11:16

Modified 30 октября, 11:43

Updated 30 октября, 11:43

Родители учеников лицея в Екатеринбурге устроили скандал из-за школьного музея

Родители учеников лицея в Екатеринбурге устроили скандал из-за школьного музея

30 октября 2024, 11:16
Фото: Изображение Midjourney.
Родители учеников лицея №110 в Екатеринбурге устроили скандал из-за слухов о закрытии школьного музея и увольнении его руководителя. Они собрались около учреждения 30 октября 2024 года и потребовали объяснений от директора.

Сообщается, что в мае 2024 года в лицее сменился директор. Им стал Игорь Сметанин, приехавший из Карпинска. По словам одной из выпускниц, все недовольны тем, что он принялся устанавливать в учебном учреждении свои порядки, пишет Е1.

Также некоторое время назад прошли слухи о том, что Сметанин намерен убрать стенды с лучшими выпускниками и сотрудниками лицея. Кроме того, по словам родителей, руководитель музея Людмила Чернышова может быть уволена.

Однако директор лицея объяснил, что закрывать музей и увольнять руководителя он не планировал. В музее он хочет провести реконструкцию. Для этих целей была организована инициативная группа.

Напомним, в школе №25 в Волчанске между учительницей и учеником произошел конфликт, во время которого педагог стала его толкать и ругалась на него.

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