Россельхознадзор выявил в Екатеринбурге 300 кг опасного масла

Posted 30 октября, 11:23
Published 30 октября, 11:23
Modified 30 октября, 11:25
Updated 30 октября, 11:25
Некачественную и даже опасную продукцию продавали от компании «Маслодел». Сотрудники Россельхознадзора обнаружили подделку в магазине «Маяк», рассказали в пресс-службе ведомства.
В опасном продукте выявлен большой процент жиров, имеющих не животное происхождение. В ходе проверки выяснилось, что всего поставщик изготовил 318 килограмм такого масла.
Поставщику направили предостережение, а супермаркету — требование убрать с прилавков данный товар и уничтожить его.
Ранее в Свердловской области Ирбитский молочный завод ограничил поставки сливочного масла.