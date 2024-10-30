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Posted 30 октября, 11:23

Published 30 октября, 11:23

Modified 30 октября, 11:25

Updated 30 октября, 11:25

Россельхознадзор выявил в Екатеринбурге 300 кг опасного масла

Россельхознадзор выявил в Екатеринбурге 300 кг опасного масла

30 октября 2024, 11:23
Основного поставщика масла в Свердловской области уличили в подделке.

Некачественную и даже опасную продукцию продавали от компании «Маслодел». Сотрудники Россельхознадзора обнаружили подделку в магазине «Маяк», рассказали в пресс-службе ведомства.

В опасном продукте выявлен большой процент жиров, имеющих не животное происхождение. В ходе проверки выяснилось, что всего поставщик изготовил 318 килограмм такого масла.

Поставщику направили предостережение, а супермаркету — требование убрать с прилавков данный товар и уничтожить его.

Ранее в Свердловской области Ирбитский молочный завод ограничил поставки сливочного масла.

Поддельные масло и сливки попали на прилавки магазинов в Свердловской области
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Масло#Екатеринбург#Инцидент#Сливочное масло
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