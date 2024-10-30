Стало известно, когда ляжет снег в Свердловской области

Posted 30 октября, 03:39
Published 30 октября, 03:39
Modified 30 октября, 03:41
Updated 30 октября, 03:41
Снег покроет землю к 6–7 ноября 2024 года. При этом прогноз на 1 ноября не изменился: на севере и западе региона ожидаются осадки. Такая же погода будет 30 и 31 октября, рассказала специалист.
Выпадение мокрого снега в первый день ноября возможно в Екатеринбурге, однако образование снежного покрова в городе в этот день не предвидится.
Напомним, 27 октября 2024 года в Свердловской области были мокрый снег и дождь, а температура была до +6 градусов.