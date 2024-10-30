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Posted 30 октября, 03:39

Published 30 октября, 03:39

Modified 30 октября, 03:41

Updated 30 октября, 03:41

Стало известно, когда ляжет снег в Свердловской области

Стало известно, когда ляжет снег в Свердловской области

30 октября 2024, 03:39
Фото: Изображение Midjourney.
Синоптик УГМС Галина Шепоренко рассказала, когда в Свердловской области установится снежная погода.

Снег покроет землю к 6–7 ноября 2024 года. При этом прогноз на 1 ноября не изменился: на севере и западе региона ожидаются осадки. Такая же погода будет 30 и 31 октября, рассказала специалист.

Выпадение мокрого снега в первый день ноября возможно в Екатеринбурге, однако образование снежного покрова в городе в этот день не предвидится.

Напомним, 27 октября 2024 года в Свердловской области были мокрый снег и дождь, а температура была до +6 градусов.

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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Снег#Осадки#Погода#Снегопад#Прогноз погоды#Окружающая среда#Природа#УГМС#Осень#Екатеринбург#Синоптик
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