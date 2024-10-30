Студентка московского университета из Серова внезапно скончалась на репетиции

Posted 30 октября, 14:48
Published 30 октября, 14:48
Modified 30 октября, 14:50
Updated 30 октября, 14:50
Инцидент произошел 29 октября. Известно, что девушке было 19 лет, она училась на актера, а когда жила в Серове, активно занималась творчеством в местных коллективах, пишет «КП-Екатеринбург».
Одна из подруг Анны рассказала, что медики пытались спасти ее жизнь, но она умерла в больнице. Знакомая считает, что студентка погибла из-за проблем с сердцем.
Напомним, 29 октября из жизни ушла доктор экономических наук, мама Егора Гайдара и дочь Павла Бажова Ариадна Бажова-Гайдар, ей было 99 лет.