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Posted 30 октября, 14:48

Published 30 октября, 14:48

Modified 30 октября, 14:50

Updated 30 октября, 14:50

Студентка московского университета из Серова внезапно скончалась на репетиции

Студентка московского университета из Серова внезапно скончалась на репетиции

30 октября 2024, 14:48
Фото: Изображение Midjourney.
Студентка ВГИК из Серова Анна Яшкова внезапно умерла во время занятий.

Инцидент произошел 29 октября. Известно, что девушке было 19 лет, она училась на актера, а когда жила в Серове, активно занималась творчеством в местных коллективах, пишет «КП-Екатеринбург».

Одна из подруг Анны рассказала, что медики пытались спасти ее жизнь, но она умерла в больнице. Знакомая считает, что студентка погибла из-за проблем с сердцем.

Напомним, 29 октября из жизни ушла доктор экономических наук, мама Егора Гайдара и дочь Павла Бажова Ариадна Бажова-Гайдар, ей было 99 лет.

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