Сумасшедшие или святые? Ростовчанки спасли и пристроили около двух тысяч животных

— Когда через тебя проходит такое количество животных, ты просто не имеешь права привязываться к ним. По крайней мере, я стараюсь абстрагироваться, иначе можно просто эмоционально не выдержать, ведь многих мы берем совсем тяжелыми и не всех удается вылечить, — призналась Алена. — Но все же был за эти годы один особенный пес — Бася Аленович Кравцов — моя черная лохматая любовь. Хозяева при эвакуации на Днепре оставили его, чужие люди помогли перевезти собаку в Голую Пристань, но потом произошел подрыв Каховской ГЭС, и оттуда его уже не вывезли. Так он попал в мои руки — оттуда мы выбирались целые сутки. Я сразу поняла, что у нас особая связь — он всюду ходил именно за мной, настолько был преданным. А как радовался каждой встрече! И вот спустя 11 месяцев внезапно отказался от еды и впервые залез спать на мою кровать — раньше всегда охранял только на полу. С утра помчались в клинику: рентген, УЗИ, анализы, переливание крови. Пока готовили операционный стол, я была с ним: гладила, разговаривала, он едва смог поднять голову и облизать мне руки. А во время операции его сердце остановилось… Это моя боль. Но я так рада, что успела с ним попрощаться, что пес видел и понял, что я его не бросила, как первые и вторые хозяева.