Свердловчанин принял 18-летнюю девушку за дикое животное и выстрелил в нее из ружья

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи считают, что свердловчанин нарушил технику безопасности, направив карабин «Вепрь» в сторону движущейся цели и не убедившись в безопасности маневра. В итоге был застрелен человек, оказавшийся на линии огня.