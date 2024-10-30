Свердловчанин принял 18-летнюю девушку за дикое животное и выстрелил в нее из ружья

Posted 30 октября, 16:26
Published 30 октября, 16:26
Modified 30 октября, 16:28
Updated 30 октября, 16:28
Несчастный случай произошел во вторник, 29 октября, информирует пресс-служба регионального СУ СК России.
Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи считают, что свердловчанин нарушил технику безопасности, направив карабин «Вепрь» в сторону движущейся цели и не убедившись в безопасности маневра. В итоге был застрелен человек, оказавшийся на линии огня.
Девушка была тяжело ранена и впоследствии скончалась в больнице. Известно, что фигурант уголовного дела увлекается охотой, а работает водителем в бюджетной организации.
Ранее житель Первоуральска, который случайно застрелил человека на охоте в 2023 году, получил 1,5 года ограничения свободы.