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Posted 30 октября, 16:26

Published 30 октября, 16:26

Modified 30 октября, 16:28

Updated 30 октября, 16:28

Свердловчанин на охоте застрелил 18-летнюю девушку, спутав ее в диким животным

Свердловчанин принял 18-летнюю девушку за дикое животное и выстрелил в нее из ружья

30 октября 2024, 16:26
Фото: 1MI.

Свердловчанин на охоте застрелил 18-летнюю девушку, спутав ее в диким животным

Трагедией закончилась охота в Байкаловском районе региона. 43-летний мужчина подумал, что видит через тепловизор зверя, и выстрелил в его направлении. Однако «животное» отказалось 18-летней девушкой.

Несчастный случай произошел во вторник, 29 октября, информирует пресс-служба регионального СУ СК России.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи считают, что свердловчанин нарушил технику безопасности, направив карабин «Вепрь» в сторону движущейся цели и не убедившись в безопасности маневра. В итоге был застрелен человек, оказавшийся на линии огня.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Свердловской области

Девушка была тяжело ранена и впоследствии скончалась в больнице. Известно, что фигурант уголовного дела увлекается охотой, а работает водителем в бюджетной организации.

Ранее житель Первоуральска, который случайно застрелил человека на охоте в 2023 году, получил 1,5 года ограничения свободы.

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