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Posted 30 октября, 11:13

Published 30 октября, 11:13

Modified 30 октября, 11:16

Updated 30 октября, 11:16

Тагильчане пожаловались на продажу запрещенных веществ в Валегином бору

Тагильчане пожаловались на продажу запрещенных веществ в Валегином бору

30 октября 2024, 11:13
Фото: Изображение Midjourney.
Накануне редакция TagilCity.ru опубликовала большой материал с историями жителей Нижнего Тагила, связанными с цыганским обманом. Реакция читателей была незамедлительной, и мы получили еще больше сообщений, которые явно говорят о накопившемся недовольстве среди горожан.

У тагильчан сложилось ощущение, что 90-е возвращаются. Цыгане снова ходят по центру города толпами.

Недавно у «Смака» навстречу шла толпа цыганок, а внутри все сжимается, а в голове, только подойдите, только подойдите, буду драться до последнего, — пишет горожанка.

А страх читательницы вполне понятен:

В 90-е по Малой Кушве пройти нельзя было. Из форточек цыгане наркоманам дозы продавали. Идешь по улице, а сестра шипит тебе: «Не смотри, не смотри, смотри только под ноги». Жуткое чувство с детства — полной незащищенности.

В 00-е на эту же девушку практически напали у дома быта «Эра».

Окружили толпой, я протиснулась ближе к охраннику на входе, попросила помочь, а он от меня отвернулся и отошел. Денег у меня не было, только мелочь в кармане. Я выгребла, им отдала, а они все равно не отпускают, висят, зеркало в лицо суют. Одна вцепилась крепко, не знаю, откуда силы взялись у меня, побежала со всей мочи. Метров 100 еще меня держали, смерти желали.

Житель Вагонки сообщил о том, что в районе Валегинова Бора бесперебойно продают запрещенные вещества:

На Киевской улице (Валегин бор) цыгане день и ночь продают наркотики. Машины летают к ним всех мастей, но полиции как будто нет до этого дела. Лавочку давно надо прикрыть. Дождутся того, что их начнут громить и поджигать, а виноват будет простой народ. Прекратите этот бардак, сколько можно терпеть.

Многие считают, что ситуация не изменилась с того момента, как в Нижнем Тагиле поселился этот кочевой народ.

Все вокруг говорят: не смотрите, не связывайтесь, убегайте, избегайте. А где законы РФ, мы где живем? Мы разве не граждане РФ? Нам куда телепортироваться от этого живущего по своим законам этноса? А потом все удивляются: что это люди в Коркино массовые беспорядки устраивают. Действительно, и правда, почему?
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