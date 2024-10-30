Цены на такси, предупреждение НТМК, наркотики и мошенники со стеклопакетами в Тагиле

Posted 30 октября, 17:12
Published 30 октября, 17:12
Modified 30 октября, 18:26
Updated 30 октября, 18:26
Цены на такси в Свердловской области устанавливаются агрегатором-монополистом. Корреспондент TagilCity.ru спросил у эксперта, насколько они справедливы, и что изменится, если в политику ценообразования вмешается государство.
ЕВРАЗ НТМК получил очередную порцию предписаний от Росприроднадзора и Росгидромета. Предприятие не только загрязняло воду и воздух, но и занижало показатели по объему выбросов. Также у НТМК есть проблемы с лицензией на деятельность по образованию отходов I–IV классов опасности.
Публикация TagilCity.ru о цыганах вызвала живой отклик у горожан. Люди делятся с изданием своими историями и сообщают интересные факты. Так, один из жителей Вагонки рассказал, что цыгане свободно торгуют наркотиками в Валегином бору, но полиция не обращает на это внимание.
В Нижнем Тагиле распоясались мошенники: они ходят по квартирам пенсионеров и предлагают им «профилактику стеклопакетов». После их ухода пожилые люди обнаруживают, что гости перерезали им телефонные провода. В полиции порекомендовали тагильчанам писать заявления.
В некоторых населенных пунктах Свердловской области могут серьезно ограничить и даже запретить продажу алкоголя. В Законодательном собрании утверждают, что с такими просьбами к депутатам постоянно обращаются местные жители.