Цены на такси, предупреждение НТМК, наркотики и мошенники со стеклопакетами в Тагиле

ЕВРАЗ НТМК получил очередную порцию предписаний от Росприроднадзора и Росгидромета. Предприятие не только загрязняло воду и воздух, но и занижало показатели по объему выбросов. Также у НТМК есть проблемы с лицензией на деятельность по образованию отходов I–IV классов опасности.