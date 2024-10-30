tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 октября, 17:12

Published 30 октября, 17:12

Modified 30 октября, 18:26

Updated 30 октября, 18:26

Цены на такси, предупреждение НТМК, наркотики и мошенники со стеклопакетами в Тагиле

Цены на такси, предупреждение НТМК, наркотики и мошенники со стеклопакетами в Тагиле

30 октября 2024, 17:12
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Услуги такси в Свердловской области будут дорожать. ЕВРАЗ НТМК в Тагиле предупредили о нарушениях. Цыгане продают запрещенные вещества в Валегином бору. Аферисты в Тагиле пытаются навязать пенсионерам «профилактику стеклопакетов». Власти предлагают запретить продажу алкоголя в регионе.

Цены на такси в Свердловской области устанавливаются агрегатором-монополистом. Корреспондент TagilCity.ru спросил у эксперта, насколько они справедливы, и что изменится, если в политику ценообразования вмешается государство.

Цены на такси будут только расти: как работает рынок перевозок в Свердловской области
Узнать подробнее

ЕВРАЗ НТМК получил очередную порцию предписаний от Росприроднадзора и Росгидромета. Предприятие не только загрязняло воду и воздух, но и занижало показатели по объему выбросов. Также у НТМК есть проблемы с лицензией на деятельность по образованию отходов I–IV классов опасности.

ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле получил предостережения от Роспотребнадзора и Росгидромета
Узнать подробнее

Публикация TagilCity.ru о цыганах вызвала живой отклик у горожан. Люди делятся с изданием своими историями и сообщают интересные факты. Так, один из жителей Вагонки рассказал, что цыгане свободно торгуют наркотиками в Валегином бору, но полиция не обращает на это внимание.

Тагильчане пожаловались на продажу запрещенных веществ в Валегином бору
Узнать подробнее

В Нижнем Тагиле распоясались мошенники: они ходят по квартирам пенсионеров и предлагают им «профилактику стеклопакетов». После их ухода пожилые люди обнаруживают, что гости перерезали им телефонные провода. В полиции порекомендовали тагильчанам писать заявления.

В Нижнем Тагиле мошенники предлагают пенсионерам «профилактику стеклопакетов»
Узнать подробнее

В некоторых населенных пунктах Свердловской области могут серьезно ограничить и даже запретить продажу алкоголя. В Законодательном собрании утверждают, что с такими просьбами к депутатам постоянно обращаются местные жители.

Власти Свердловской области предложили полностью запретить продажу алкоголя в регионе
Узнать подробнее
Читайте также:
Кубок по хоккею, выбросы, алкоголь, резкое потепление и комета над Нижним ТагиломГололед, приговор шпионке, красный дым над Тагилом, безработица и День жестянщикаАдские выбросы, консервация фонтанов в Тагиле, молодежный министр и открытая трасса
#Дарья Бобровицкая#Общество#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Нижний Тагил#Цены#Экология#Свердловская область#Пенсионеры#ЕВРАЗ НТМК#Законодательное собрание#Алкоголь#Такси#Наркотики#Запрет#Мошенники#Цыгане#Пластиковые окна#Екатеринбург#Аферисты#Вредные выбросы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика