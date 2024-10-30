Участковый из Екатеринбурга убил пожилую пару, чтобы закрыть кредиты

Происшествие случилось в октябре прошлого года. Участковый Рудольф Габтрахманов пришел домой к пожилой паре. Он знал, что у них есть денежные накопления. В тот вечер он хотел их подменить на билеты банка приколов. Однако это заметила хозяйка квартиры. Возник конфликт, в ходе которого полицейский зарезал обоих супругов.