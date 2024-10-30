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Posted 30 октября, 08:04

Published 30 октября, 08:04

Modified 30 октября, 08:06

Updated 30 октября, 08:06

Участковый из Екатеринбурга убил пожилую пару, чтобы закрыть кредиты

Участковый из Екатеринбурга убил пожилую пару, чтобы закрыть кредиты

30 октября 2024, 08:04
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге участковый убил и ограбил пожилую семейную пару.

Происшествие случилось в октябре прошлого года. Участковый Рудольф Габтрахманов пришел домой к пожилой паре. Он знал, что у них есть денежные накопления. В тот вечер он хотел их подменить на билеты банка приколов. Однако это заметила хозяйка квартиры. Возник конфликт, в ходе которого полицейский зарезал обоих супругов.

Вскоре он и сам покончил жизнь самоубийством. Следствие установило, что Габтрахманов был игроманом и имел долги в казино, которые и хотел оплатить украденными средствами.

Родственники погибших могут получить компенсацию морального ущерба, если у погибшего виновного есть имущество, сообщает «КП-Екатеринбург».

Напомним, жительница Березовского лишила жизни знакомого и спрятала тело в подвале.

Житель Дегтярска лишил жизни знакомого из-за сломанного унитаза
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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Уголовное дело#Убийство#18+#Екатеринбург#Инцидент
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