Участковый из Екатеринбурга убил пожилую пару, чтобы закрыть кредиты

Posted 30 октября, 08:04
Published 30 октября, 08:04
Modified 30 октября, 08:06
Updated 30 октября, 08:06
Происшествие случилось в октябре прошлого года. Участковый Рудольф Габтрахманов пришел домой к пожилой паре. Он знал, что у них есть денежные накопления. В тот вечер он хотел их подменить на билеты банка приколов. Однако это заметила хозяйка квартиры. Возник конфликт, в ходе которого полицейский зарезал обоих супругов.
Вскоре он и сам покончил жизнь самоубийством. Следствие установило, что Габтрахманов был игроманом и имел долги в казино, которые и хотел оплатить украденными средствами.
Родственники погибших могут получить компенсацию морального ущерба, если у погибшего виновного есть имущество, сообщает «КП-Екатеринбург».
Напомним, жительница Березовского лишила жизни знакомого и спрятала тело в подвале.