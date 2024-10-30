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Posted 30 октября, 10:08

Published 30 октября, 10:08

Modified 30 октября, 10:10

Updated 30 октября, 10:10

В автобусах и трамваях в Екатеринбурге перестали работать QR-коды

В автобусах и трамваях в Екатеринбурге перестали работать QR-коды

30 октября 2024, 10:08
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге перестали работать QR-коды в автобусах и трамваях. Система вышла из строя утром 30 октября 2024 года.

Так, оплатить проезд по электронной системе не смогли пассажиры автобусов №57, 82, трамваев №8 и 14 и других рейсовых маршрутов, пишет Е1.

Причина массовых технических неполадок в настоящий момент неизвестна.

Напомним, проблемы с оплатой проезда в автобусах и трамваях Екатеринбурга у местных жителей возникал уже не первый раз. Кроме того, некоторые водители и кондукторы заставляли пассажиров оплачивать проезд обычным способом.

В Екатеринбурге всех перевозчиков убедили принимать оплату по QR-коду
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#Елизавета Зиборова#Транспорт#Пассажиры#Сбой#Трамваи#Общественный транспорт#Автобусы#Екатеринбург#QR-код#Оплата проезда
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