В автобусах и трамваях в Екатеринбурге перестали работать QR-коды

Posted 30 октября, 10:08
Published 30 октября, 10:08
Modified 30 октября, 10:10
Updated 30 октября, 10:10
Так, оплатить проезд по электронной системе не смогли пассажиры автобусов №57, 82, трамваев №8 и 14 и других рейсовых маршрутов, пишет Е1.
Причина массовых технических неполадок в настоящий момент неизвестна.
Напомним, проблемы с оплатой проезда в автобусах и трамваях Екатеринбурга у местных жителей возникал уже не первый раз. Кроме того, некоторые водители и кондукторы заставляли пассажиров оплачивать проезд обычным способом.