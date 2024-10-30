В Екатеринбурге предложили отправлять брошенные машины на СВО

Posted 30 октября, 10:34
Published 30 октября, 10:34
Modified 30 октября, 10:36
Updated 30 октября, 10:36
Законопроект коснется только автомобилей, которые годами стоят на дорогах и мешают технике или дорожному движению. Сначала автомобилистам будут выписывать предупреждения, возможно, через «Госуслуги», а потом убирать на спецстоянку.
Если владелец не заберет автомобиль со стоянки в течение трех месяцев, то мэрия признает машину бесхозной. Далее на усмотрение чиновников автомобиль либо будут использовать, либо утилизируют.
Депутат Тимофей Жуков предложил отправлять такие автомобили на СВО.
В администрации отметили, что закон не будет распространяться на брошенные авто во дворах. УК и ТСЖ должны будут сами разбираться с ними. Планируется, что новшество заработает в 2025 году, сообщают в пресс-службе администрации города.
Напомним, в Свердловской области усилят антитеррористические меры.