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Posted 30 октября, 10:34

Published 30 октября, 10:34

Modified 30 октября, 10:36

Updated 30 октября, 10:36

В Екатеринбурге предложили отправлять брошенные машины на СВО

В Екатеринбурге предложили отправлять брошенные машины на СВО

30 октября 2024, 10:34
Фото: Изображение Midjourney.
В мэрии Екатеринбурга создают проект по уборке брошенных машин сначала на спецстоянку, а потом на СВО.

Законопроект коснется только автомобилей, которые годами стоят на дорогах и мешают технике или дорожному движению. Сначала автомобилистам будут выписывать предупреждения, возможно, через «Госуслуги», а потом убирать на спецстоянку.

Если владелец не заберет автомобиль со стоянки в течение трех месяцев, то мэрия признает машину бесхозной. Далее на усмотрение чиновников автомобиль либо будут использовать, либо утилизируют.

Депутат Тимофей Жуков предложил отправлять такие автомобили на СВО.

В администрации отметили, что закон не будет распространяться на брошенные авто во дворах. УК и ТСЖ должны будут сами разбираться с ними. Планируется, что новшество заработает в 2025 году, сообщают в пресс-службе администрации города.

Напомним, в Свердловской области усилят антитеррористические меры.

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