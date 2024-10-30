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Posted 30 октября, 09:20

Published 30 октября, 09:20

Modified 30 октября, 09:22

Updated 30 октября, 09:22

В Екатеринбурге прошел масштабный съед врачей-онкологов

В Екатеринбурге прошел масштабный съед врачей-онкологов

30 октября 2024, 09:20
Фото: Пресс-служба Минздрава Свердловской области.
В Екатеринбурге прошел масштабный форум врачей-онкологов. Доктора обсудили дальнейшие перспективы развития онко-медицины.

На форум в Екатеринбург приехали не только уральские специалисты, но и медики со всей страны. Они обсудили проблемы и пути их решения, всё для улучшения системы помощи онкопациентам, сообщают в пресс-службе Минздрава региона.

Заведующая отделением СОКБ №1 по пересадке костного мозга и химиотерапии Татьяна Константинова отметила, что Свердловская область особо выделяется даже на фоне Москвы и Санкт-Петербурга по уровню и качеству оказания различной онкопомощи.

Помимо самого форума, представители Минздрава и Национального института гематологии посетили СОКБ №1, где посмотрели на отделение по пересадке костного мозга, которое является одним из лучших на Урале.

Напомним, врачи в Асбесте оживили человека на глазах у школьников. Все это происходило во время экскурсии в отделение рентгенохирургии. Подумали ли школьники о магии или о торжестве науки — неизвестно.

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