В Екатеринбурге прошел масштабный съед врачей-онкологов

Posted 30 октября, 09:20
Published 30 октября, 09:20
Modified 30 октября, 09:22
Updated 30 октября, 09:22
На форум в Екатеринбург приехали не только уральские специалисты, но и медики со всей страны. Они обсудили проблемы и пути их решения, всё для улучшения системы помощи онкопациентам, сообщают в пресс-службе Минздрава региона.
Заведующая отделением СОКБ №1 по пересадке костного мозга и химиотерапии Татьяна Константинова отметила, что Свердловская область особо выделяется даже на фоне Москвы и Санкт-Петербурга по уровню и качеству оказания различной онкопомощи.
Помимо самого форума, представители Минздрава и Национального института гематологии посетили СОКБ №1, где посмотрели на отделение по пересадке костного мозга, которое является одним из лучших на Урале.
Напомним, врачи в Асбесте оживили человека на глазах у школьников. Все это происходило во время экскурсии в отделение рентгенохирургии. Подумали ли школьники о магии или о торжестве науки — неизвестно.