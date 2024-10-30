В Екатеринбурге взяточник с БАЭС не смог обжаловать свой приговор и сел в тюрьму

Posted 30 октября, 12:29
Published 30 октября, 12:29
Modified 30 октября, 12:31
Updated 30 октября, 12:31
Как удалось выяснить следствию, полностью взятку Васькин получить не смог, однако взяткодатель успел воспользоваться «благами» подачки — и выиграл два государственных тендера. Информацию о которых им раскрыл Васькин.
Свою вину обвиняемый не признал, а его защита попыталась обжаловать решение, однако безуспешно. Теперь следующие 12 лет своей жизни коррупционер проведет в тюрьме, сообщают в пресс-службе Свердловского облсуда.
Напомним, Максим Незлобин, бывший начальник по культуре города Полевского, был осужден за получение взятки. 29 октября стало известно, что он попытался выйти по УДО.