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Posted 30 октября, 12:29

Published 30 октября, 12:29

Modified 30 октября, 12:31

Updated 30 октября, 12:31

В Екатеринбурге взяточник с БАЭС не смог обжаловать свой приговор и сел в тюрьму

В Екатеринбурге взяточник с БАЭС не смог обжаловать свой приговор и сел в тюрьму

30 октября 2024, 12:29
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге экс-замдиректора Белоярской АЭС Денис Васькин не смог обжаловать свой приговор за взятку. Теперь его ждет 12 лет тюрьмы.

Как удалось выяснить следствию, полностью взятку Васькин получить не смог, однако взяткодатель успел воспользоваться «благами» подачки — и выиграл два государственных тендера. Информацию о которых им раскрыл Васькин.

Свою вину обвиняемый не признал, а его защита попыталась обжаловать решение, однако безуспешно. Теперь следующие 12 лет своей жизни коррупционер проведет в тюрьме, сообщают в пресс-службе Свердловского облсуда.

Напомним, Максим Незлобин, бывший начальник по культуре города Полевского, был осужден за получение взятки. 29 октября стало известно, что он попытался выйти по УДО.

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