В Каменске-Уральском участились случаи заболевания пневмонией

Posted 30 октября, 10:49
Published 30 октября, 10:49
Modified 30 октября, 10:51
Updated 30 октября, 10:51
При этом в сентябре официально зарегистрировано 294 случая заболевания пневмонией, пишет KU66.RU.
Особенно активно распространяться данное заболевание начнет в ноябре, а пик ожидается в январе–феврале. Также в городе не замечены заболевшие гриппом. При этом растет количество заболеваний коронавирусом.
Напомним, в октябре 2024 года в Екатеринбурге пневмонией массово заболели школьники, из-за чего некоторые школы пришлось временно закрывать на карантин.