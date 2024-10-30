tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 октября, 10:49

Published 30 октября, 10:49

Modified 30 октября, 10:51

Updated 30 октября, 10:51

В Каменске-Уральском участились случаи заболевания пневмонией

В Каменске-Уральском участились случаи заболевания пневмонией

30 октября 2024, 10:49
Фото: Изображение Midjourney.
Жители Каменска-Уральского стали чаще болеть пневмонией. Так, в октябре 2024 года было зафиксировано 524 случая.

При этом в сентябре официально зарегистрировано 294 случая заболевания пневмонией, пишет KU66.RU.

Особенно активно распространяться данное заболевание начнет в ноябре, а пик ожидается в январе–феврале. Также в городе не замечены заболевшие гриппом. При этом растет количество заболеваний коронавирусом.

Напомним, в октябре 2024 года в Екатеринбурге пневмонией массово заболели школьники, из-за чего некоторые школы пришлось временно закрывать на карантин.

Из-за вспышки пневмонии в Свердловской области вырос спрос на антибиотики
Узнать подробнее
Читайте также:
Стало известно, сколько детсадов и школ Нижнего Тагила ввели карантинЕкатеринбуржцы пожаловались на исчезновение из аптек детского лекарства от пневмонии252 ребенка в Екатеринбурге заболели пневмонией
#Елизавета Зиборова#Общество#Каменск-Уральский#Здоровье#Болезнь#Статистика#Заболеваемость#Пневмония#Заболевшие#Екатеринбург#Горожане
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика