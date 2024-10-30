В магазине «Кедр» в Нижнем Тагиле продавалась водка без лицензии

Posted 30 октября, 06:33
Published 30 октября, 06:33
Modified 30 октября, 06:35
Updated 30 октября, 06:35
Магазин принадлежит 31-летнему предпринимателю. Во время проверки было выяснено, что алкоголь продавался без лицензии, которая разрешает оборот данного товара. Информация об этом есть в картотеке Арбитражного суда.
В отношении предпринимателя были составлены материалы об административном нарушении. Продукцию изъяли, она подлежит уничтожению. Суд назначил владельцу магазина штраф в размере 50 тысяч рублей.
Напомним, в сентябре 2024 года в Заречном был обнаружен подпольный цех, в котором изготавливались некачественные спиртные напитки.