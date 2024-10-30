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Posted 30 октября, 06:33

Published 30 октября, 06:33

Modified 30 октября, 06:35

Updated 30 октября, 06:35

В магазине «Кедр» в Нижнем Тагиле продавалась водка без лицензии

В магазине «Кедр» в Нижнем Тагиле продавалась водка без лицензии

30 октября 2024, 06:33
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле незаконно продавалась водка в магазине «Кедр» на Садовой улице. Ее обнаружили полицейские во время проверки 6 августа 2024 года.

Магазин принадлежит 31-летнему предпринимателю. Во время проверки было выяснено, что алкоголь продавался без лицензии, которая разрешает оборот данного товара. Информация об этом есть в картотеке Арбитражного суда.

В отношении предпринимателя были составлены материалы об административном нарушении. Продукцию изъяли, она подлежит уничтожению. Суд назначил владельцу магазина штраф в размере 50 тысяч рублей.

Напомним, в сентябре 2024 года в Заречном был обнаружен подпольный цех, в котором изготавливались некачественные спиртные напитки.

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