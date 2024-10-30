В Нижнем Тагиле идет ремонт внутриквартального проезда на проспекте Ленина

Posted 30 октября, 04:12
Published 30 октября, 04:12
Modified 30 октября, 04:15
Updated 30 октября, 04:15
Этот участок не ремонтировался с 90-х годов. В настоящее время рабочие отфрезеровали покрытие на дороге и подготовили поверхность, рассказали в компании «УБТ-Сервис».
Также на проспекте Ленина началось прокладывание нового асфальта.
Напомним, в Нижнем Тагиле на улице Пархоменко закончились ремонтные работы. Рабочие обновили проезжую часть и тротуар, а также обустроили территории около остановок и поставили новые остановочные комплексы.