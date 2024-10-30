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Posted 30 октября, 04:12

Published 30 октября, 04:12

Modified 30 октября, 04:15

Updated 30 октября, 04:15

В Нижнем Тагиле идет ремонт внутриквартального проезда на проспекте Ленина

В Нижнем Тагиле идет ремонт внутриквартального проезда на проспекте Ленина

30 октября 2024, 04:12
Фото: ООО «УБТ-Сервис».
В Нижнем Тагиле проводятся ремонтные работы во внутриквартальном проезде на проспекте Ленина от Красноармейской до Первомайской улицы.

Этот участок не ремонтировался с 90-х годов. В настоящее время рабочие отфрезеровали покрытие на дороге и подготовили поверхность, рассказали в компании «УБТ-Сервис».

Также на проспекте Ленина началось прокладывание нового асфальта.

Напомним, в Нижнем Тагиле на улице Пархоменко закончились ремонтные работы. Рабочие обновили проезжую часть и тротуар, а также обустроили территории около остановок и поставили новые остановочные комплексы.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Дорога#Город#Ремонт#Проезд#Проспект Ленина#Асфальт#Дорожные работы#Екатеринбург
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