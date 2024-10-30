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Posted 30 октября, 14:11

Published 30 октября, 14:11

Modified 30 октября, 14:13

Updated 30 октября, 14:13

В Нижнем Тагиле мошенники предлагают пенсионерам «профилактику стеклопакетов»

В Нижнем Тагиле мошенники предлагают пенсионерам «профилактику стеклопакетов»

30 октября 2024, 14:11
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле мошенники ходят по квартирам и навязывают пенсионерам ненужные услуги, а после ухода режут телефонные провода.

О такой информации рассказывают жители Нижнего Тагила. Редакция TagilCity.ru обратилась в полицию, чтобы узнать, что делать в таких ситуациях.

В полиции Нижнего Тагила рекомендуют гражданам, в случае совершения в отношении них противоправных действий незамедлительно обращаться с заявлением в полицию. В ситуации, о которой идет речь, необходимо позвонить в дежурную часть полиции по телефону 02 и сообщить о подозрительных лицах. В ходе проведения профилактической работы сотрудники полиции постоянно напоминают пожилым людям не открывать двери неизвестным лицам, тем более не впускать в квартиру, быть предельно внимательными и всегда находиться на связи с родственниками, с которыми можно посоветоваться, — рассказали в ведомстве.

Напомним, если в дверь постучали полицейские, но они кажутся вам ненастоящими, позвоните в дежурную часть ближайшего к вам отделения, там подтвердят или опровергнут реальность сотрудников.

Один житель Асбеста не знал, что делать в такой ситуации. В итоге он просто напал на двух силовиков, подумав, что они аферисты. Теперь его ждет 5 лет тюрьмы.

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