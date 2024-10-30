В Нижнем Тагиле мошенники предлагают пенсионерам «профилактику стеклопакетов»

Posted 30 октября, 14:11
Published 30 октября, 14:11
Modified 30 октября, 14:13
Updated 30 октября, 14:13
О такой информации рассказывают жители Нижнего Тагила. Редакция TagilCity.ru обратилась в полицию, чтобы узнать, что делать в таких ситуациях.
В полиции Нижнего Тагила рекомендуют гражданам, в случае совершения в отношении них противоправных действий незамедлительно обращаться с заявлением в полицию. В ситуации, о которой идет речь, необходимо позвонить в дежурную часть полиции по телефону 02 и сообщить о подозрительных лицах. В ходе проведения профилактической работы сотрудники полиции постоянно напоминают пожилым людям не открывать двери неизвестным лицам, тем более не впускать в квартиру, быть предельно внимательными и всегда находиться на связи с родственниками, с которыми можно посоветоваться, — рассказали в ведомстве.
Напомним, если в дверь постучали полицейские, но они кажутся вам ненастоящими, позвоните в дежурную часть ближайшего к вам отделения, там подтвердят или опровергнут реальность сотрудников.
Один житель Асбеста не знал, что делать в такой ситуации. В итоге он просто напал на двух силовиков, подумав, что они аферисты. Теперь его ждет 5 лет тюрьмы.