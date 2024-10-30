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Posted 30 октября, 08:30

Published 30 октября, 08:30

Modified 30 октября, 08:32

Updated 30 октября, 08:32

В Нижнем Тагиле ограничат время стоянки транспорта на улице Б. Окуджавы

В Нижнем Тагиле ограничат время стоянки транспорта на улице Б. Окуджавы

30 октября 2024, 08:30
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле с 20 ноября ограничат время стоянки транспорта на улице Б. Окуджавы.

Ограничения вводят для того, чтобы спецтехника могла беспрепятственно очищать проезжую часть от снега.

В связи с этим, на улице Булата Окуджавы запретят оставлять на стоянку автомобили в будние дни в 9 часов утра до 16 часов вечера.

В выходные дни знак «Стоянка запрещена» не будет действовать. Также ограничения не распространяются на вечернее и ночное время, с 16.00 до 9.00 часов утра, сообщает МБУ «Центр организации дорожного движения».

Напомним, пять улиц частично перекроют для проведения Крестного хода в Екатеринбурге.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Транспорт#Нижний Тагил#Ограничения#Стоянка#Екатеринбург
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