В Нижнем Тагиле ограничат время стоянки транспорта на улице Б. Окуджавы

Posted 30 октября, 08:30
Published 30 октября, 08:30
Modified 30 октября, 08:32
Updated 30 октября, 08:32
Ограничения вводят для того, чтобы спецтехника могла беспрепятственно очищать проезжую часть от снега.
В связи с этим, на улице Булата Окуджавы запретят оставлять на стоянку автомобили в будние дни в 9 часов утра до 16 часов вечера.
В выходные дни знак «Стоянка запрещена» не будет действовать. Также ограничения не распространяются на вечернее и ночное время, с 16.00 до 9.00 часов утра, сообщает МБУ «Центр организации дорожного движения».
Напомним, пять улиц частично перекроют для проведения Крестного хода в Екатеринбурге.