В Нижнем Тагиле произошел пожар в доме напротив автозаправки

Posted 30 октября, 08:54
Published 30 октября, 08:54
Modified 30 октября, 08:56
Updated 30 октября, 08:56
Происшествие случилось 29 октября в 22 часа 30 минут в Николо-Павловском. Сначала загорелся жилой дом. Через некоторое время пламя перекинулось на одно из зданий, расположенных напротив автозаправочной станции «Уралконтрактнефть».
Официальной информации о причинах возникновения пожара в настоящее время нет. Также не известно, есть ли пострадавшие. Об этом сообщает «Инцидент Нижний Тагил».
Ранее в школе №76 в Екатеринбурге произошел пожар.