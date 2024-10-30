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Posted 30 октября, 08:54

Published 30 октября, 08:54

Modified 30 октября, 08:56

Updated 30 октября, 08:56

В Нижнем Тагиле произошел пожар в доме напротив автозаправки

В Нижнем Тагиле произошел пожар в доме напротив автозаправки

30 октября 2024, 08:54
Фото: 1MI.
В селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом произошел пожар в доме напротив автозаправки.

Происшествие случилось 29 октября в 22 часа 30 минут в Николо-Павловском. Сначала загорелся жилой дом. Через некоторое время пламя перекинулось на одно из зданий, расположенных напротив автозаправочной станции «Уралконтрактнефть».

Официальной информации о причинах возникновения пожара в настоящее время нет. Также не известно, есть ли пострадавшие. Об этом сообщает «Инцидент Нижний Тагил».

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Екатеринбург#Горит#Инцидент
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