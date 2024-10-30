В Первоуральске жители боятся идти в больницу

Posted 30 октября, 07:02
Published 30 октября, 07:02
Modified 30 октября, 07:04
Updated 30 октября, 07:04
Местные жители рассказали, что опытные специалисты уволились, а на их их место пришли молодые врачи со второго курса ординатуры. По словам пациентов, молодым неопытным хирургам руководство доверяет сложнейшие операции, которые должны делать только опытные специалисты.
Кроме того, близкие лежавших там людей рассказали, что к пациентам интерны подходят крайне редко, в выписках делают ошибки, а при обходе каждый раз говорят противоположную информацию, пишет Ural Mash.
Напомним, из больницы в Первоуральске уволились более 100 врачей и медсестер. Они жаловались на грубое обращение руководства.