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Posted 30 октября, 05:41

Published 30 октября, 05:41

Modified 30 октября, 05:43

Updated 30 октября, 05:43

В поселке под Нижним Тагилом установили 197 светильников

В поселке под Нижним Тагилом установили 197 светильников

30 октября 2024, 05:41
Фото: Управление городским хозяйством.
Почти 200 светильников установили в поселке Евстюниха.

Почти 200 фонарей теперь освещают улицы микрорайона Совхоз в темное время суток.

Подрядчик завершил весь комплекс работ по установке освещения в Евстюнихе, а также выполнил его подключение. Об этом сообщает Управление городским хозяйством.

Ранее в Екатеринбурге хотели сделать забор и освещение на «кладбище киосков». Потратить 4 миллиона предложили после участившихся случаев воровства дорогостоящего оборудования из ларьков.

Тагильский поселок Евсюниха ровно через месяц засияет яркими огнями
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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Освещение#Уличное освещение#Екатеринбург
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