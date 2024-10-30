В поселке под Нижним Тагилом установили 197 светильников

Posted 30 октября, 05:41
Published 30 октября, 05:41
Modified 30 октября, 05:43
Updated 30 октября, 05:43
Почти 200 фонарей теперь освещают улицы микрорайона Совхоз в темное время суток.
Подрядчик завершил весь комплекс работ по установке освещения в Евстюнихе, а также выполнил его подключение. Об этом сообщает Управление городским хозяйством.
Ранее в Екатеринбурге хотели сделать забор и освещение на «кладбище киосков». Потратить 4 миллиона предложили после участившихся случаев воровства дорогостоящего оборудования из ларьков.