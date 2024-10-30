В России появились виды туризма «болотинг», «избинг» и «монастыринг»

Для того, чтобы отправиться на болота, нужно взять с собой еду, а также надеть непромокаемую одежду и резиновые сапоги. Путешественник Александр Сизов рассказал, что ходить по лесам и болотам он начал во время пандемии ковида, когда все туристические направления были закрыты. Для многих любителей данного вида туризма прогулки по болотам стали способом снять накопившийся стресс.