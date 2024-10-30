В России появились виды туризма «болотинг», «избинг» и «монастыринг»

Posted 30 октября, 09:01
Published 30 октября, 09:01
Modified 30 октября, 09:03
Updated 30 октября, 09:03
Многие заграничные курорты и города для россиян сейчас недоступны, а те, что есть, стоят немалых денег. В связи с этим людям приходится искать новые, более доступные им виды отдыха и путешествий. Так, любители «болотинга» собираются в группы по 15 человек и отправляются в болотные места. Такое путешествие стоит две-три тысячи рублей, пишут «Новые известия».
Для того, чтобы отправиться на болота, нужно взять с собой еду, а также надеть непромокаемую одежду и резиновые сапоги. Путешественник Александр Сизов рассказал, что ходить по лесам и болотам он начал во время пандемии ковида, когда все туристические направления были закрыты. Для многих любителей данного вида туризма прогулки по болотам стали способом снять накопившийся стресс.
В отличие от «избинга» и «монастыринга» походы по болотам являются небезопасными. В такое путешествие не стоит отправляться с непрофессиональными гидами и просто в компании друзей без сопровождения специалистов и заранее спланированного маршрута.
Термин «избинг» используется для обозначения проживания туристов в избах, которые подготовлены специально для путешественников. По словам эксперта РСТ Ростислава Вылегжанина, «избинг» по сути является тем же глэмпингом (вид туризма, объединяющий в себе комфорт гостиничного номера и отдых на природе), только основанный на модулях, которые воспроизводят архитектуру русской избы.
«Монастыринг» же является бесплатным трудом на монастырь в обмен на жилье и приобретение духовного опыта, который у каждого свой. Это направление сейчас достаточно популярно среди подростков, которые искали альтернативу дорогостоящей психологической помощи.