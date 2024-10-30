В сельской местности Свердловской области подняли выплаты молодым врачам

Posted 30 октября, 08:01
Published 30 октября, 08:01
Modified 30 октября, 08:03
Updated 30 октября, 08:03
Теперь молодой врач или средний медицинский сотрудник, который решил работать в сельской местности, будет получать по 150 тысяч рублей подъемных. Раньше такое пособие составляло 50 тысяч рублей, сообщают в ДИПе.
Основное требование для получения выплаты — это начать работу в государственной больнице в год окончания колледжа или университета. И проработать там не менее трех лет.
Также существуют и другие меры поддержки для медиков, которые хотят работать в селе — выплаты от 500 тысяч до 1,5 млн рублей, компенсации за аренду жилья и материальная помощь в строительстве дома.
Напомним, 8 врачей из Свердловской области получили награды от Министерства здравоохранения.