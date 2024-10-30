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Posted 30 октября, 08:01

Published 30 октября, 08:01

Modified 30 октября, 08:03

Updated 30 октября, 08:03

В сельской местности Свердловской области подняли выплаты молодым врачам

В сельской местности Свердловской области подняли выплаты молодым врачам

30 октября 2024, 08:01
Фото: Изображение Midjourney.
Молодым врачам, которые решили работать в селах и малых городах Свердловской области, подняли подъемные выплаты в 3 раза.

Теперь молодой врач или средний медицинский сотрудник, который решил работать в сельской местности, будет получать по 150 тысяч рублей подъемных. Раньше такое пособие составляло 50 тысяч рублей, сообщают в ДИПе.

Основное требование для получения выплаты — это начать работу в государственной больнице в год окончания колледжа или университета. И проработать там не менее трех лет.

Также существуют и другие меры поддержки для медиков, которые хотят работать в селе — выплаты от 500 тысяч до 1,5 млн рублей, компенсации за аренду жилья и материальная помощь в строительстве дома.

Напомним, 8 врачей из Свердловской области получили награды от Министерства здравоохранения.

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